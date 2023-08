‘L’avaro immaginario’ di Enzo Decaro e Nunzia Schiano al Teatro del Fuoco

Al Teatro del Fuoco sabato 25 novembre alle 21 va in scena ‘L’avaro immaginario’ con Enzo Decaro e Nunzia Schiano.

In sette quadri, un prologo e un epilogo lungo un atto unico, Decaro riporta il pubblico indietro nel tempo fino al Seicento di Moliere, ma strizzando l’occhio ai De Filippo. Protagonista una compagnia di giro alla perenne ricerca (tipica della Francia del Seicento, ma anche dei guitti napoletani) del piatto da mettere in tavola. Durante questo ‘viaggio’ ci saranno incontri e scontri, sogni e bisogni che non sempre coincidono. “Un viaggio può anche essere inteso come immaginario, quello che l’attore compie alla ricerca delle motivazioni” ha spiegato la Schiano in una intervista.

In scena, insieme a Decaro e alla Schiano, anche sei attori della Compagnia Luigi De Filippo con le musiche di Nino Rota tratte da ‘Le Molière immaginarie’ accompagnate da alcune villanelle e canzoni popolari del Seicento napoletano.

Info e prenotazioni al numero 3484203420.