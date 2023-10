'I dialoghi della vagina' arrivano al Teatro del Fuoco

Niente battute da bar. ‘I dialoghi della vagina’ sono una semiseria riflessione su come il corpo femminile non appartenga più alle legittime proprietarie perché chi comanda sono la famiglia, la scuola, il lavoro e ovviamente la medicina.

Prodotta da ‘Teatro al Femminile’ e scritto e diretto dalla pluripremiata e poliedrica artista torinese Virginia Risso, la pièce sbarca a Foggia al Teatro del Fuoco il prossimo 10 ottobre alle 21. Insieme all’autrice in scena ci sono Gaia Contrafatto (anche lei piemontese e collaboratrice storica di ‘Teatro al Femminile’) e le opere di Elena Romanovskaya pittrice che vive in una piccola cittadina russa dove le è proibito esporre perché la sua arte viene considerata oscena.

Lo spettacolo nel 2022 ha vinto il premio miglior spettacolo e miglior Attrice (Virginia Risso) al concorso nazionale ‘Lo strappo nel cielo di carta’ ed è stato selezionato al ‘Festival del Teatro Aperto’ di Potenza, al ‘Milano Fringe Festival’ e al ‘Catania Fringe Festival’ dove ha ottenuto il Premio Comics.

La serata è organizzata da ‘Torino città per le donne’, associazione di promozione sociale che ha come obiettivo di produrre un cambiamento radicale e fare di Torino una città in cui le donne abbiano piena cittadinanza, pari libertà e opportunità di sviluppo personale e sociale.