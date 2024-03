Al ‘Teatro Roma Cinema E…’ di Cerignola in scena ‘So Pep’ di Peppe Iodice

Domenica 5 maggio alle 19.30 (ingresso alle 19) al ‘Roma Teatro Cinema E…’ di Cerignola arriva Peppe Iodice con l’elettroshow ‘So’ Pep’ scritto con Francesco Burzo e Marco Critelli per la regia di Francesco Mastandrea.

‘So’ Pep’. Peppe Iodice commenterà quello che sta accadendo nel mondo dal suo punto di vista, con il suo stile diretto, senza filtri, esplicito e senza censure urlando forte la sua verità. Una verità come quella condivisa in questi ultimi due anni con milioni di telespettatori e frequentatori del web in cerca di qualcuno che dicesse qualcosa in più e da un'angolatura diversa e comicamente vera su questo strano mondo. E come cambieranno le notizie, cambierà pure lo spettacolo, e in teatro sarà tutto ancora più esplosivo, carnale e vero.

A contenere i danni ci sarà il compagno televisivo Francesco Mastandrea che proverà a salvare Peppe da denunce e querele varie, porrà domande e alimenterà discussioni. L’obiettivo finale è sempre lo stesso: far trascorrere a chi verrà in teatro una serata all’insegna delle risate in cui proveremo tutti a sottrarci alle difficoltà di questi tempi complicati.

I biglietti sono acquistabili su Ticketone.