A spasso con Daisy, Milena Vukotic in scena al Roma Teatro di Cerignola

Dopo aver ispirato un film da quattro premi Oscar, il romanzo ‘A spasso con Daisy’, scritto da Alfred Uhry e vincitore del Pulitzer per la Drammaturgia nel 1988, dà vita a una commedia delicata e divertente, che andrà in scena giovedì 1°dicembre alle 20.30, sul palcoscenico del Roma Teatro di Cerignola.

Sarà la grande attrice Milena Vukotic a interpretare l’anziana Daisy in una storia capace di raccontare con umorismo un tema complesso come quello del razzismo nell’America del dopoguerra. Con lei sul palcoscenico Salvatore Marino e Maximilian Nisi, nei ruoli dell’autista Hoke e del figlio Boolie.

Attrice amata dal grande pubblico e scelta da alcuni tra i più importanti registi italiani e internazionali, Milena Vukotic si misura da sempre con classe e leggerezza nei diversi ruoli. Dagli incontri con Bunuel, Fellini, Zeffirelli, Scola e Verdone fino ad arrivare ai personaggi più iconici, interpretati sia al cinema che in televisione, l’attrice è riuscita sempre a caratterizzare, in maniera immediatamente riconoscibile e viva, i tratti emotivi ed empatici dei personaggi che ha interpretato nella sua lunga carriera.

In A Spasso con Daisy, Milena Vukotic è una ricca anziana ebrea che vuole apparire povera. Una donna dal piglio forte che non tollera la decisione del figlio di assumere per lei l’autista Hoke, di colore e analfabeta. Una diffidenza iniziale che però cela un affetto profondo che va oltre pregiudizi e classi sociali.

Per tutte le info chiamare il numero: 338.2511672. I biglietti dello spettacolo, adatto a tutta la famiglia, sono acquistabili anche online su www.romateatrocinema.it.