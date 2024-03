Al ‘Roma Teatro Cinema E…’ di Cerignola atterra ‘Il piccolo Principe’ della Compagnia Teatro Blu

Sabato 27 aprile alle 18.30 (ingresso ore 18), all’interno della stagione teatrale per famiglie del ‘Roma Teatro Cinema E…’ di Cerignola, va in scena ‘Il piccolo principe’ della Compagnia Teatro Blu. In scena Arianna Rolandi e Fabrizio Cadona? diretti da Silvia Priori (autrice del riadattamento dal celebre libro di Antoine de Saint-Exupe?ry).

‘Il piccolo principe’. Si narra la storia di un incontro avvenuto nel deserto tra un aviatore ed un bambino vestito da principe e proveniente da un minuscolo pianeta nello spazio. La saggezza pura del piccolo principe si contrappone a quella degli adulti che hanno perso la loro originaria autenticita? e guardano il mondo con i pregiudizi e le disillusioni tipiche dell’era contemporanea, senza il filtro del cuore, perdendo di vista i valori essenziali come i sentimenti, il valore dei legami, il senso della vita, l’amore e l’amicizia. Viaggiando su diversi pianeti, il protagonista incontra diversi personaggi, ognuno dei quali stupisce il piccolo principe per la sua stranezza che riflette la stranezza del mondo degli adulti. Ogni personaggio incontrato ha in sè una caratteristica della societa? moderna. Una storia che costituisce una sorta di educazione sentimentale alla conoscenza del prossimo.

I biglietti sono acquistabili on line su Webtic oppure al botteghino. Per informazione contattare il numero 3382511672.