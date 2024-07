Gianni Ciardo porta il suo show a Candela

Nella programmazione del ‘Candela Estate 2024’ spazio anche al cabaret. Il 14 agosto alle 22 in piazza Plebiscito arriva Gianni Ciardo con il suo show.

Gianni Ciardo. Attore, cabarettista e musicista, debutta sulle scene baresi nel 1973, mentre negli anni Ottanta si dedica anche al cinema recitando nelle cosiddetta pellicole ‘scollacciate’, e alla televisione conducendo diverse trasmissioni (su Rai Tre ‘Dancemania n. 3’ e ‘Aperto per ferie’ su Rai Due). Negli anni Novanta lavora soprattutto per le emittenti pugliesi: per Telenorba conduce il tg satirico ‘TeleNormale’, gira la fiction ‘Il Polpo’ (parodia in versione barese dello sceneggiato ‘La piovra’), la sit com ‘Italo’. Agli inizi degli anni Duemila approda a ‘Zelig’ e torna in teatro.