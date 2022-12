'Bianca come la neve' della compagnia Crest in scena per 'Favolosamente vera del Gargano'

'Bianca come la neve. Il racconto dell’ultimo nano' della Compagnia Crest sarà protagonista dell’appuntamento in programma lunedì 26 dicembre alle 18 al Teatro Comunale 'Lucio Dalla' di Manfredonia. Lo spettacolo rientra in 'Favolosamente Vera del Gargano', la stagione teatrale itinerante dedicata ai più piccoli per il Natale, e racconta una delle fiabe più conosciute di tutti i tempi da un punto di vista diverso: quello di Cucciolo, il più piccolo dei sette nani.



Tanto tempo fa, in un castello lontano, c’era una Regina, che desiderava tanto avere una bambina. La immaginava con la pelle bianca come la neve che vedeva cadere soffice, con i capelli neri come l’ebano della sua finestra e con le labbra rosse come le gocce di sangue che sgorgarono dal suo dito nel pungersi con un ago. Tanto tempo fa, in un castello lontano che esiste davvero, il castello di Lohr, nasceva una bambina che fu chiamata Maria Sophia Margaretha Catharina von Erthal e che tutti chiamiamo, da secoli, Biancaneve.

Da un posto lontano arriva qualcuno a raccontarci questa storia, arriva con un treno di ricordi, arriva con le sue lanterne, bisogna fare luce nei ricordi, come nei cunicoli bui delle miniere. Porta alla luce gli oggetti realmente toccati da questa bambina e dalla sua mamma, sì, la sua mamma, la Regina Claudia Elisabeth Von Reichenstein che, un giorno, la desiderò morta.

Arriva qualcuno che la ricorda, qualcuno che l’ha ascoltata, qualcuno che l’ha vissuta questa storia. Qualcuno, che ha conosciuto di persona Biancaneve, e che ci racconta una storia fatta di uno specchio parlante, di una stringa, di un pettine, di una mela, di un ago, di scarpe arroventate, di lunghi capelli, di forbici, di una bara di cristallo, di un castello e di una bambina che diventava grande.



Testo, regia, scene e luci sono di Michelangelo Campanale, in scena c’è Luigi Tagliente, le voci registrate sono di Catia Caramia e Maria Pascale, i costumi di Maria Pascale. Assistente di produzione Sandra Novellino, tecnici di scena Walter Mirabile e Vito Marra. Età consigliata: dai 4 anni; tecnica: teatro d’attore; durata: 50 minuti.



'Favolosamente Vera del Gargano' è ideata dalla compagnia Bottega degli Apocrifi e realizzata in collaborazione con Green Cave di Monte Sant’Angelo, Comune di Manfredonia, con il patrocinio del Comune di San Marco Lamis, del Comune di San Giovanni Rotondo e con il sostegno di Ministero della Cultura e la Regione Puglia.



Per info e prevendite: Bottega degli Apocrifi/Teatro Comunale “Lucio Dalla”, via della Croce - Manfredonia, 0884.532829 – 335.244843, bottegadegliapocrifi@gmail.com.

È possibile acquistare il biglietto online al link https://www.vivaticket.com/it/ticket/bianca-come-la-neve/193788