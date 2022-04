‘Antichi Maestri’ in scena al Garibaldi: a Lucera, c’è il pluripremiato Sandro Lombardi

Biglietti in vendita presso: Kublai Libreria Dolceria a Lucera, via Gramsci 27 oppure sul circuito Vivaticket

Prezzo Biglietti in vendita presso: Kublai Libreria Dolceria a Lucera, via Gramsci 27 oppure sul circuito Vivaticket

Sarà Sandro Lombardi, più volte Premio Ubu come miglior attore, il secondo ospite della rassegna ‘PrimaVera al Garibaldi’, promossa dal Comune di Lucera in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese, e con la direzione artistica di Fabrizio Gifuni (leggi l'intervista) e Natalia di Iorio.

Lo spettacolo ‘Antichi Maestri’ sarà in scena al Teatro Garibaldi di Lucera giovedì 28 aprile, alle 21. La messa in scena è diretta dal regista Federico Tiezzi. La pièce è tratta dal romanzo di un genio indiscusso e inquieto della letteratura europea del ‘900: Thomas Bernhard. Il libro dell’autore austriaco fin dalla sua prima edizione riporta il sottotitolo, non trascurabile, di Commedia. Bernhard, difatti, innesca un feroce divertissement verso quello che lo scrittore considera simbolo dell'ipocrisia per eccellenza: l'essere umano.

Nella Sala Bordone della Pinacoteca di Vienna, un uomo – un musicologo – si siede e guarda un famoso quadro di Tintoretto. Scopriremo che compie questo rito, ogni due giorni, da più di trent'anni. Un secondo uomo – uno scrittore – più giovane, osserva il primo uomo che guarda il quadro. Un terzo uomo - uno dei custodi della Pinacoteca - osserva entrambi.

È questo il diagramma del romanzo Antichi Maestri, qui trasformato da Fabrizio Sinisi e Federico Tiezzi (già pluripremiato per il bernhardiano L'apparenza inganna) in un vero e proprio studio teatrale sulla funzione dell'arte, i limiti della bellezza, la nevrosi della modernità, l'angoscia della solitudine. Lo spettacolo è arricchito da un allestimento scenico di forte impatto, mai visto prima nei teatri di Capitanata. Un segno dell’eleganza e di raffinatezza della compagnia Lombardi – Tiezzi, riconosciuta nell’ambiente come una tra le più importanti dell’avanguardia teatrale.