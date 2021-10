Al Teatro Verdi Carmine Padula protagonista nel concerto benefico per i bambini della Costa D'Avorio

Il Teatro Verdi di San Severo ospiterà sabato 9 ottobre un grande concerto benefico per i bimbi della Costa d’Avorio. Protagonisti saranno il compositore e direttore d'orchestra Carmine Padula, prodigio delle colonne sonore (sua è la pluripremiata musica del film “Chiara Lubich”), definito dai media il successore del compianto Ennio Morricone (suo estimatore) e l’Orchestra “Suoni del Sud”, che annovera prestigiose collaborazioni e diverse partecipazioni televisive.

La serata, presentata da Cristian Levantaci, con la la partecipazione della regista Mara Staffieri, si intitola “Carmine Padula & Suoni del Sud for Costa d'Avorio” e chiuderà la raccolta fondi a favore dell’Associazione “Una Voce per Padre Pio” impegnata da tempo in un progetto importante per i bambini ivoriani.

L’evento coincide con l’ultima data del “Cinematic Sounds Tour 2021”, un viaggio affascinante tra le più belle musiche per la Tv e il cinema che quest’estate ha toccato le location italiane più suggestive.

Il concerto è stato fortemente voluto dall’Associazione “Suoni del Sud” di Foggia che l’ha organizzato in collaborazione con il Comune di San Severo.

Diversi i soggetti di Capitanata, tra cui istituti di credito ma soprattutto imprenditori, insieme al Rotary Club di San Severo, che hanno voluto donare il proprio contributo alla serata che ha come fine il reperimento di fondi per l’acquisto di un automezzo da donare in beneficenza all’orfanotrofio “Les Anges de Padre Pio” in Costa d’Avorio.

“In questo periodo storico segnato dalla pandemia è importante non dimenticare chi è meno fortunato – dichiara Gianni Cuciniello, responsabile di ‘Suoni del Sud’ - in particolare i bambini, per questo abbiamo abbracciato con entusiasmo il progetto dell’associazione ‘Una Voce per Padre Pio’ Onlus, nota organizzazione umanitaria internazionale. Il mezzo servirà per il trasporto dei bambini a scuola”.

E proprio nelle mani del presidente della Onlus, Enzo Palumbo, sarà consegnato l’assegno con l’intero ricavato della raccolta e nell’occasione saranno ringraziati pubblicamente tutti i benefattori.

L’evento avrà inizio alle 21.00. L’ingresso è gratuito ma con Green Pass e prenotazione obbligatoria sul sito Eventbrite.

