Domenica 17 ottobre al Teatro Umberto Giordano di Foggia il primo dei nuovi appuntamenti di Musica Civica

Ripartono con grande entusiasmo, dopo i recuperi degli eventi rimandati per il Covid, i nuovi appuntamenti della XII edizione di Musica Civica – Conversazioni tra suoni e parole, la rassegna organizzata dall’omonima associazione foggiana diretta dal M° Dino De Palma. Lo scenario degli appuntamenti, accuratamente ideati per un’offerta culturale sempre varia ed originale, è il Teatro “Umberto Giordano” di Foggia.

Domenica 17 ottobre, per l’inaugurazione della nuova rassegna, sono attesi l’appuntamento di approfondimento culturale con Antonio Quaglietta e il concerto in omaggio a Mozart nel 230° anniversario della sua morte. Intitolata Risveglia la vita che sei, la lezione di Antonio Quaglietta, psicologo, counselor e coach laureato in psicologia clinica, è un invito a vivere il presente, per sviluppare le proprie potenzialità e le proprie risorse, spesso assopite e schiacciate dai limiti che noi stessi ci imponiamo nella vita quotidiana.

È così che Quaglietta, fortemente impegnato anche nel campo dell’evoluzione e della realizzazione personale, illustra tante buone pratiche e nuovi approcci per sperimentare e sviluppare pienamente il benessere personale. A seguire, l’appuntamento del ciclo Mozart, con il concerto intitolato Il prodigio e il genio, organizzato in partenariato con l’Associazione Mozart Italia. Sul palcoscenico la giovanissima pianista Giulia Falzarano e l’Orchestra del Teatro Carlo Goldoni di Livorno, guidati dal M° Giovanni Rinaldi.

Il programma proposto prevede l’esecuzione del Concerto per pianoforte n. 13 in do maggiore K 415 e la Sinfonia n. 40 in sol minore K 550. Due capisaldi della composizione del genio salisburghese, per assaporare la freschezza e l’originalità della sua scrittura compositiva, di una bellezza ineguagliabile e senza tempo. La rassegna Musica Civica gode del sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Puglia FSC 2014/2020 Patto per la Puglia – Investiamo nel vostro futuro, del patrocinio del Comune di Foggia e del Teatro “Umberto Giordano”, oltre che dei contributi di soggetti privati come la Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, la Fondazione Apulia Felix, il Gruppo Salatto, l’azienda Capobianco, la Banca Mediolanum e l’azienda Fortore Energia.

L’ingresso allo spettacolo del 17 ottobre è consentito a partire dalle ore 18.30; l’inizio dello spettacolo è alle ore 19. L’ingresso è possibile con abbonamento o mediante l’acquisto del biglietto. I biglietti dello spettacolo sono in vendita presso il botteghino del Teatro Giordano domenica 17 ottobre dalle ore 18.00 (costo variabile da 8 a 12 euro a seconda dell’ordine di posto; il pagamento può essere effettuato esclusivamente in contanti).

I biglietti possono anche essere prenotati contattando il numero 328 1588160. È necessario recarsi agli spettacoli muniti di Green Pass, di propria mascherina e attenersi alle norme sul distanziamento e ai protocolli di sicurezza, come da norme vigenti in materia di prevenzione del Covid-19. Per ulteriori informazioni Ufficio Stampa Musica Civica Enrico Ciccarelli Cell. 3356461194 Emanuela Bruno Cell. 3281588160 Indirizzo mail musicacivica@gmail.com