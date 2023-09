Al Teatro Giordano quattro 'Concerti aperitivo' con l'ICO 'Suoni del Sud'

Un aperitivo a teatro con concerto. È il concept della mini rassegna ‘Concerti aperitivo’ organizzata dall’Ico ‘Suoni del Sud’ in collaborazione con il Teatro “Umberto Giordano” e con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. Si tratta di quattro concerti con grandi artisti del panorama nazionale e internazionale abbinati a conversazioni divulgative con illustri relatori intitolate ‘Assaggi di musica e storia’, seguite da un momento conviviale con aperitivo. Gli appuntamenti saranno in quattro giornate differenti e tutti alle 11 presso la Sala Fedora del Teatro Giordano.

“L’iniziativa dei concerti aperitivo – spiegano la presidentessa dell’associazione ‘Suoni del Sud’ Libera Granatiero e il responsabile del sodalizio Gianni Cuciniello - conferma l’attenzione verso un pubblico sempre più desideroso di novità culturali abbinate anche alla possibilità di ascoltare della buona musica sorseggiando un aperitivo”.

Si comincia domenica 1 ottobre con il concerto per violoncello e pianoforte del duo Vito Paternoster e Pierluigi Camicia. I due grandi artisti proporranno un programma che spazierà dalla Romanza senza parole op. 109 firmata da Mendelssohn-Bartholdy alla Sonata op. 69 in La Magg. per violoncello e pianoforte di Beethoven, per poi passare a Wagner con ‘Oh tu bell'astro’ (aria dal Tannhauser), e quindi a composizioni più recenti di Mariano Paternoster (Due danze illiriche) fino a quelle di Vito Paternoster, con in chiusura la ‘Giannino Stoppani Suite’, un omaggio a Nino Rota con le trascrizioni per violoncello e pianoforte dei brani più noti dello sceneggiato Gianburrasca, presentato dalla Rai con la regia di Lina Wertmuller e le musiche del celebre compositore milanese.

Il primo appuntamento di ‘Assaggi di musica e storia’ si aprirà con la conversazione a cura di Gloria Fazia, studiosa e capo delegazione Fai di Foggia, intitolata ‘Nel Ridotto del Real Ferdinando’. Il ciclo di concerti aperitivo proseguirà il 29 ottobre con il Trio Metamorphosi e l’intervento di Saverio Russo sui ‘Foggiani a teatro nel primo Ottocento’. Domenica 12 novembre sarà la volta del Chimera Ensemble con ‘Quello che le donne non dicono’ e di Agostino Ruscillo che parlerà di ‘Umberto Giordano: l’uomo è la musica’. La rassegna si chiuderà il 3 dicembre con il duo violino-chitarra formato da Ettore Pellegrino, direttore artistico delle stagioni concertistiche dell’Ico ‘Suoni del Sud’ e Gianluca Persichetti che saranno impegnati in un intenso programma intitolato ‘Da Paganini a Piazzolla’ a cui farà seguito il discorso di Antonella Fiore su ‘Un teatro di fiori per la Regina del Grano’.

L’ingresso in Sala Fedora è alle 10.30 e si accede con biglietto acquistabile al botteghino. Per informazioni si può telefonare al numero 324.5912249.