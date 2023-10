Al Teatro del Fuoco ‘Balcone a tre piazze’ con Biagio Izzo

Venerdì 12 aprile alle 21 al Teatro del Fuoco va in scena ‘Balcone a tre piazze’ di Mirko Setaro e Francesco Velonà con Biagio Izzo e Mario Porfito, per la regia di Pino L’Abbate.

Napoli, antivigilia di Natale. Un’insolita bufera ha interrotto tutti i collegamenti col resto dell’Italia e Alfredo ha dovuto rinunciare a un viaggio con la moglie, con cui è separato da sei mesi. Un viaggio grazie al quale sperava di riallacciare i rapporti con lei. Mentre è da solo in casa, sente bussare al balcone. Un uomo infreddolito gli chiede di farlo entrare. È Riccardo, l’amante della signora a fianco che si è rifugiato sul cornicione perché, a causa della tempesta, il marito è tornato a casa prima del previsto.

La signora a fianco, però, è Elis, nuova e giovane moglie venezuelana di Michele, amico e vicino di Alfredo che si ritroverà costretto suo malgrado a coprire la tresca di Elis ai danni del suo amico Michele, spacciando Riccardo per suo cugino. Dovrà anche recuperare il rapporto con sua moglie efronteggiare Ciro, un rapinatore capitato anch’egli sul suo balcone per scappare dall’appartamento in cui si era introdotto. La bufera inaspettata, insomma, ha sconvolto i piani di tutti i personaggi, che si trovano a vivere una vigilia di Natale piena di equivoci.

Lo spettacolo è fuori abbonamento. I biglietti sono acquistabili qui.