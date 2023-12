Al 'Dalla' due giornate di prove aperte per scoprire la magia di Tchaikovsky fra musica e teatro

Le attività del Teatro Comunale 'Lucio Dalla' di Manfredonia continuano negli ultimi giorni dell’anno in attesa dell’inizio del secondo atto di 'futura', la stagione teatrale di prosa organizzata dal Comune di Manfredonia, dal Teatro Pubblico Pugliese e da Bottega degli Apocrifi.

Mercoledì 27 e giovedì 28 dicembre, a partire dalle ore 20.45, il Teatro Dalla apre le sue porte per 'Nutcraker_prova teatrale d’orchestra', due giornate di apertura e avvicinamento del pubblico a una speciale produzione territoriale che inaugurerà il 2024 della realtà teatrale pugliese. I due appuntamenti serali rappresentano una vera e propria opportunità per l’intera comunità teatrale di Manfredonia per scoprire il dietro le quinte del processo creativo che porta alla costruzione di uno spettacolo, all’allestimento scenico di una produzione e al lavoro articolato e collettivo di un’orchestra.

Le due giornate di prove e di condivisione saranno il preludio di 'Nutcracker Orchestra', un grande concerto dedicato a Tchaikovsky che vedrà la fusione artistica di due realtà importanti della Capitanata come la Bottega degli Apocrifi e l’Orchestra Ico Suoni del Sud. Questa collaborazione porterà sul palco del Dalla una rivisitazione di un classico della storia della musica, contaminato con i linguaggi del teatro. Il concerto, con gli arrangiamenti musicali del Maestro Fabio Trimigno, la direzione d’orchestra del Maestro Mario Longo, lo sguardo drammaturgico di Stefania Marrone e la regia di Cosimo Severo, libererà l’energia delle note di Tchaikovsky e farà immergere lo spettatore in un sogno visionario del quale non saprà più dire quando è cominciato e se finirà. L’ingresso alle prove è al costo di 3 euro. Il concerto, in programma sabato 6 gennaio 2024 a partire dalle ore 21.00, è fuori abbonamento. I biglietti sono già prenotabili e acquistabili presso la biglietteria del teatro. Per informazioni: Bottega degli Apocrifi – Teatro Comunale “Lucio Dalla”, Via della Croce – Manfredonia, 0884.532829 – 335.244842 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it