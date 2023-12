Teatro dei burattini Ferraiolo in tour a Foggia: spettacoli gratuiti in centro e in periferia

A Foggia arriva il teatro dei burattini di Adriano, Fabio e Simone Ferraiolo. Si comincia lunedì 18 a partire dalle 10.30 fino alle 13, in piazzale Vittorio Veneto, con replica martedì dalle 17 alle 20. Martedì appuntamento negli stessi orari in Piazza Giordano, giovedì a Borgo Incoronata, venerdì in Piazza Mercato e sabato in Piazza Giordano.

Il mini tour prevede sei giorno dello storico teatro dei burattini campano tra i più famosi e apprezzati d'Italia. Gli spettacoli – mattutini e pomeridiani - animeranno alcune zone della città e le borgate di Segezia e Incoronata fino a sabato 23 dicembre. La partecipazione è gratuita. Mercoledì gli artisti faranno tappa a Borgo Segezia, presso Rione Diaz in Piazzale Parrocchia Sacra Famiglia, dalle 17 alle 20.