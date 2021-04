La Tarantella del Gargano in tv: il gruppo folk 'La Vestesene' approda su Rai Parlamento

Martedì 27 aprile 2021 alle ore 10:55, il gruppo folk sarà su Rai Parlamento in occasione della manifestazione 'Serenata alla Tarantella'

La Tarantella del Gargano filo conduttore di una trasmissione televisiva di Rai Parlamento in onda martedì 27 aprile alle 10,55 su Rai Tre.

Un programma che ha come obiettivo principale la diffusione e la valorizzazione delle bellezze storiche, culturali e paesaggistiche del Bel Paese attraverso la musica.

La tappa di martedì prossimo vedrà protagonista la città di Vieste e la tarantella del Gargano che sarà interpretata dal gruppo folk 'La Vestèsene' diretto dal Maestro fisarmonicista Giovanni Delle Fave.

Vedremo all’opera i musicisti e i ballerini della Compagnia che metteranno in luce l’antica tradizione di questa straordinaria musica. L’evento mira a valorizzare una delle tradizioni popolari più importanti della cultura garganica e punta ad esaltare la magia di questa musica che non è solo salentina, anzi è soprattutto figlia di questa terra .

A coronare il tutto, l’intervento dell’etnomusicologo Francesco Nasuti e di Carmen De Ronzo cantante del gruppo folk La Vesteséne. E’ importante ricordare che il gruppo in questione rappresenta il fulcro della manifestazione 'Serenata alla Tarantella', uno degli appuntamenti più attesi del cartellone estivo di Vieste e di tutto il Gargano.

La tarantella di Rossini eseguita al pianoforte dal pianista Curatolo e il violoncellista Omar Careddu.

Il programma che andrà in onda su Rai Tre Parlamento il 27 aprile alle ore 10:55 con la regia della dott.ssa Marina Giraldi, rientra nel ciclo di trasmissioni Rai nazionali dell'associazione il centro del sorriso (con sede in Puglia) che ha tra gli obiettivi principali la diffusione e promozione della cultura musicale, delle tradizioni musicali popolari e della Musicoterapia applicata al fine della sensibilizzazione allo studio e alla ricerca sulla musica come mezzo terapeutico.