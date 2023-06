La Ico 'Suoni del Sud' torna a suonare a Pietrelcina per 'Una voce per Padre Pio'

Dopo l’esperienza all’arena di Verona con il concerto-evento per gli 80 anni di Al Bano, L’Orchestra Ico ‘Suoni del Sud’ torna a suonare in tv con grandi artisti. Venerdì 9 giugno alle 21.30, infatti, l’orchestra foggiana parteciperà alla ventiquattresima edizione di ‘Una Voce per Padre Pio’ e accompagnerà cantanti come Patty Pravo, Nino D'Angelo, Jasmine Carrisi, Clementino, I Ricchi e Poveri, Leo Gassman, Arisa e lo stesso Al Bano.

Anche quest’anno sarà Mara Venier a condurre lo show che riunirà nella suggestiva cornice di piazza Santissima Annunziata a Pietrelcina alcuni dei nomi più noti della musica e dello spettacolo, con l’invito a sostenere la raccolta fondi a favore dei progetti dell’associazione ‘Una Voce Per Padre Pio Onlus’ nata su iniziativa di Enzo Palumbo.

“Siamo particolarmente felici - dichiara Gianni Cuciniello, responsabile dell'associazione 'Suoni del Sud' – perché stiamo raccogliendo i frutti di tanti anni di investimento sui talenti e sulle professionalità del nostro territorio e il successo che l’orchestra stabile di Foggia sta riscuotendo ci gratifica e ci sprona a lavorare sempre meglio e con maggiore entusiasmo, soprattutto in vista dei prossimi impegni che vedranno a breve la nostra Ico (riconosciuta nel frattempo dal Ministero come quarta in Italia), suonare in altri concerti e show televisivi con produzioni e artisti di fama internazionale con cui stiamo siglando i contratti”.

Ad accompagnare le performance di venerdì sera saranno Raffaele De Sanio, Maria Simona Rampino, Ilaria Guerra, Ludovica Martino, Gionatan Ciffo, Oraziantonio Sarcina, Aurora Martino, Claudia Gramazio, Lorenzo Ciuffreda, Eduardo Caiazza, Anna Lisa Sampietro, Fiammetta Drammatico, Giovanni Narciso, Miriam Marino, Pietro Pacillo, Giusi Riefoli, Elena Di Cosmo, Vincenzo Pio Celozzi, Giuseppe Lentini, Lucia Diaferio, Sarah Sportaiuolo, Michele Bottalico, Luigi Pagliara, Mario Longo, Giulio Rocca e Luigi Russo. L’orchestra sarà diretta dal maestro Alterisio Paoletti, rinomato pianista, compositore e arrangiatore che vanta collaborazioni con grandi artisti e importanti riconoscimenti anche in diverse edizioni del Festival di Sanremo, dove ha vinto due volte il premio di migliore arrangiatore.