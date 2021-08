Summer Park 2021, a Parcocittà arriva il talento di Carmine Padula & Ensemble 'Suoni del Sud'

Il 26 agosto alle ore 21 sarà la volta di Carmine Padula & Ensemble 'Suoni del Sud' con Cinematic Sounds Tour. Dopo l’ultimo grande successo della Colonna Sonora del film 'Chiara Lubich' (vincitore di oltre 10 premi nazionali ed internazionali per Miglior Colonna Sonora) e dopo essersi esibito davanti ai Grandi della Terra durante la cerimonia di apertura del G20 di Matera, il giovanissimo compositore Carmine Padula, prodigio delle Colonne Sonore e definito già dai media il successore del compianto Ennio Morricone (suo estimatore), torna in tour nelle location italiane più suggestive con il Cinematic Sounds Tour! Sarà un viaggio sonoro nelle musiche più apprezzate di Padula, dalla musiche per la Tv della Serie 'Ognuno è Perfetto' (Rai 1), passando per il cinema con le musiche del film 'Guardami Così' fino all’ultima fatica televisiva con la colonna sonora di 'Chiara Lubich'.

Ad accompagnare Padula sarà l’Orchestra Suoni del Sud, che annovera prestigiose collaborazioni e diverse partecipazioni televisive. Prenotazione obbligatoria su

www.parcocittafoggia.it. Ticket all'ingresso.

Misure Anti Covid - A partire dal 6 agosto 2021, per partecipare agli spettacoli ed eventi pubblici anche all'aperto, è obbligatorio essere in possesso di una delle Certificazioni verdi Covid-19 (Decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105 - di cui all’articolo 9, comma 2), un documento, digitale o cartaceo, emesso gratuitamente dal Ministero della Salute.

Per maggiori informazioni sul come ottenere la Certificazione verde Covid-19:

https://www.sanita.puglia.it/certificazione-verde-covid-19.