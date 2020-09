A Torremaggiore 'Suggestioni sub flore', l'evento dedicato alla valorizzazione di Castel Fiorentino

'Suggestion sub flore' è l’evento che l’Amministrazione Comunale in partenariato e con il contributo del Teatro Pubblico Pugliese, della Fondazione Monti Uniti di Foggia e il Patrocinio del FAI Fondo Ambiente Italiano, propone con orgoglio, il 3 il 4 ottobre e con una interessante anteprima Domenica 27 settembre.

L’evento vuole essere il punto di partenza di un processo di valorizzazione del Sito archeologico di Castel Fiorentino, di cui tanto spesso si parla, ma con difficoltà oggettive ci si occupa.

Siamo consapevoli che non sia facile valorizzare un sito in aperta campagna, soggetto all’erosione del tempo e degli agenti atmosferici, ma siamo altresì convinti che sia necessario mettere in campo tutte le forze possibili per preservare la sua storia, ciò che significa per Torremaggiore, il suo aspetto naturalistico. Valorizzare e diffondere le suggestioni, appunto, che questo luogo evoca.

Durante la conferenza stampa di stamattina, abbiamo sentito un'energia positiva, e fatto nostre le sollecitazioni costruttive che da più parti ci sono arrivate, avvalorando in maniera incisiva la nostra idea che si possono raggiungere importanti obiettivi solo con la partecipazione e la condivisone; è per questo che sentiamo di dover ringraziare Peppino D’Urso -Teatro Pubblico Pugliese, Roberto Lavanna- Fondazione Monti Uniti di Foggia, Giuseppe Candela –Delegazione FAI Foggia, e non ultime le Associazioni: Centro Attività Culturali D.T.Leccisotti, Borgo Antico, Sbandieratori e Musici Florentinum, Arcieri storici Turris Maioris, e il neo Comitato “Insieme per Fiorentino” che si sta adoperando, insieme a Borgo Antico, per il censimento “I Luoghi del Cuore” candidando Castel Fiorentino quale luogo italiano da non dimenticare.