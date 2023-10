Il 'Tour de folk' infiamma le piazze: grande successo per il progetto del Teatro Pubblico Pugliese

Grande successo per il ‘Tour de Folk’ dell’associazione ‘Carovana Folkart’ patrocinato dal Teatro Pubblico Pugliese nell’ambito di ‘Apulia Balfolk 2023’. Il progetto ha coinvolto nelle varie tappe 32 musicisti e 14 insegnanti provenienti da Puglia, Campania, Nord Italia e dal Belgio che hanno suonato e insegnato.

La protagonista è stata la danza, da quelle del sud (pizziche, tammurriate, tarantelle, quadriglie) a quelle balcaniche, francesi, irlandesi, israeliane, asiatiche, africane. Coinvolti anche quattro gruppi danze del territorio e tanti danzatori di altre associazioni del territorio. Il tour si è mosso tra le province di Foggia e Bat coinvolgendo comuni e 6 scuole con circa 800 studenti (a Barletta c’erano anche studenti ‘specialmente abili’) che hanno frequentato una o due ore di stage di danze popolari durante gli orari scolastici e non.

Tantissimi docenti e genitori, invitati dalle dirigenze scolastiche, hanno assistito ai “saggi” finali, e molti di loro sono stati coinvolti per la prima volta attivamente anche nelle danze. Il tutto per migliorare il rapporto scuola – famiglia – quartiere e contrastare la dispersione scolastica, la povertà educativa, promuovere la partecipazione e la cittadinanza attiva, alleviare il disagio sociale e giovanile, spesso fonte di devianze.

“Sono festival utili – spiegano gli organizzatori – perché i loro repertori musicali e coreutici non muoiono il giorno dopo come in alcuni mega concerti con special guest e mega palchi e service. Continuano a vivere nutrendo numerosi laboratori folk ed eventi musicali che si svolgono durante l’anno nelle scuole e nelle associazioni del territorio, animando sagre, feste patronali, piazze, castelli, chiese, palazzi antichi e centri storici. Quello del tour è stato un ‘folk vissuto’ e non solo ascoltato o zompettato”.