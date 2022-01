Al via 'SubUrbe', il nuovo progetto di Apulia Felix: laboratori gratuiti da febbraio ad aprile

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

La Fondazione Apulia felix di Foggia è risultata vincitrice del bando Creative Living Lab col progetto SubURBE, volto a valorizzare ed animare con attività culturali i suggestivi ipogei dell’Auditorium Santa Chiara. Apprezzato tra oltre 1.500 progetti pervenuti alla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura quello presentato dalla Fondazione e scritto da Gianna Fratta, Dino De Palma e Cesare Corfone.

Da febbraio attivi a Foggia i laboratori gratuiti di video mapping, urban sketching, ascolto ed espressione musicale, fotografia, anima del progetto SubURBE.

I laboratori, che si svolgeranno negli ipogei del complesso di Santa Chiara, suggestivi locali sotterranei dell’antico complesso conventuale, perfettamente attrezzati per l’occasione. I laboratori saranno aperti a tutti nei limiti della capienza e del rispetto delle norme Anti-Covid e dureranno ciascuno 20 ore, iniziando nel mese di febbraio e terminando nel mese di aprile.

I laboratori saranno di varie tipologie: laboratorio base di videomapping, che avrà come docente il video designer Leonardo Summo e sarà volto alla conoscenza e sviluppo dei fondamenti dell’immagine analogica e digitale attraverso la creazione di un’installazione multimediale con la tecnica del videomapping, il laboratorio di urban sketching e space mapping, che avrà come docenti gli architetti Marco Manduzio e Angela Pia Russo e avrà come obiettivo la sperimentazione del disegno a mano dal vero di architettura e paesaggio urbano, il laboratorio di ascolto ed espressione musicale, che avrà come docenti diversi qualificati musicisti e aiuterà ad addentrarsi nel cuore delle opere musicali attraverso ascolti guidati, riflessioni, aneddoti e condivisioni, al fine di vivere l’esperienza musicale in modo attivo e consapevole, il laboratorio di fotografia, che avrà come docente il fotografo Mimmo Attademo e sarà finalizzato alla realizzazione di un reportage per immagini.

I laboratori non richiedono requisiti di base, sono interamente gratuiti ed aperti a tutti. Al loro termine saranno organizzati concerti, mostre fotografiche, installazioni.

Ulteriori informazioni sulla pagina Facebook della Fondazione Apulia Felix e contattando il numero 392.9892331 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30. Le iscrizioni possono essere effettuate presso la sede dell’Associazione Musica Civica, in via Napoli, 65 – Foggia nei medesimi giorni e orari.