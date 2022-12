'Sturm und Drang': a Foggia lo show che unisce pittura, disegno e musica

Art Motel debutta a Foggia con ‘Sturm und Drang’, l’evento che unisce pittura, disegno e musica con il solo show dell’artista Enzo Huracan e il dj set dei Clownfish, in programma sabato 17 dicembre alle 18.30 presso lo Sharing Bistrot (in corso Giannone 120). Una mostra personale firmata da un’artista emergente, animata dai vinili del duo di musicisti, una formula nuova e sperimentale, che ha l’obiettivo di incuriosire la cittadinanza attorno al lavoro e alla mission di Art Motel: laboratorio permanente dedicato ai temi cult dell’arte contemporanea ideato da due foggiani, Lucia Cataleta e Dario Molinaro, rispettivamente curatrice & communication manager e direttore artistico del progetto.

Nel 2021, in piena pandemia, i due lanciano un format intitolato’Rooms’, meeting online in cui un artista affermato incontra artisti emergenti e studenti dell’Accademia di Belle Arti per confrontarsi su temi caldi come l’ingresso nel sistema dell’arte, la carriera, le difficoltà da fronteggiare, il lavoro nel proprio studio, costruendo uno spazio aperto e libero di confronto tra artisti appartenenti a generazioni differenti che è diventato il file rouge di tutte le iniziative curate da Art Motel.

Dalla sua nascita ad oggi, gli eventi online e dal vivo sono stati molteplici: sessioni di pittura e disegno dal vero, mostre, festival, talk, studio visit e ancora residenze artistiche, organizzati prevalentemente nella città di Bologna, dove i due vivono e lavorano da qualche anno. L’amore per la propria città e la voglia di portare in terra di Capitanata un nuovo sistema di approccio al sistema dell’arte contemporanea che dà spazio soprattutto ai giovani, ha spinto il team a pensare ad un evento che possa coinvolgere direttamente creativi, artisti e professionisti del territorio.

In tal senso preziosa è la collaborazione di Annalisa Mentana, curatrice, scrittrice e responsabile comunicazione di Mad-Memorie Audiovisive Daunia, alla quale è affidato il compito di scrivere un testo che dia voce alla personalità artistica e alla poetica di Enzo Huracan e di Danila Paradiso, giornalista, esperta di media relations, pr e networking, che modererà il talk di apertura della mostra e gli interventi di tutti i protagonisti, in modo da presentare alla cittadinanza il progetto Art Motel e stimolare un dibattito tra i presenti.

L’intera operazione, dunque, insegue molteplici obiettivi: conoscere gli artisti emergenti e gli studenti dell’Accademia di Belle Arti di Foggia; instaurare un dialogo con tutti i soggetti che operano già nel settore, gallerie, curatori, critici e giornalisti; proporre un evento diverso dall’offerta culturale foggiana dove incontrarsi, conoscersi e fare art-networking. Proposta e idea accolta con entusiasmo anche da Aurora Veleno, titolare dello Sharing Bistrot, che metterà a disposizione di Art Motel, uno spazio sotterraneo del suo bistrot, location ideale per la tipologia di serata proposta. Nasce così Sturm und Drang, una mostra, una visione, una scommessa che punta tutto su Enzo Huracan, presenza aleatoria e misteriosa un’artista di cui per ora il duo non intende svelare l’identità. Enzo è una tempesta in moto, un vento generatore di idee, capace di far risvegliare gli altri (e se stesso) da quel sonno invisibile che pervade le menti e le carni dell'uomo contemporaneo. Huracan è il centro, l’occhio dell’uragano, dove tutto giace immobile. Adesso è alla ricerca di quel linguaggio perduto che accomuna le grandi menti dei popoli, la forza dell’anima e del sincero, una forza che agisce al di sopra di tutto, inafferrabile e fulminea, lo fa con la sua prima mostra personale. L’inaugurazione e il talk sono previsti alle 18.30, mentre il dj set funk/hip hop dei Clownfish inizierà alle 21.00. Nel corso della serata degustazioni di drink e food a cura dello staff dello Sharing Bistrot. Impossibile mancare.

Enzo Huracan

Nasce in Messico, è cresciuto a Parigi, ha visitato l'Irlanda del Nord e frequentato la Cambridge Academy, lavorato in Repubblica Ceca e ora è in costante ricerca d’ispirazione fra la Spagna e l’Italia. Trae ispirazione dall'Impressionismo e dal Surrealismo, apprezza molto Chagall, Bosch, Turner e Magritte. Appassionato di fumetti, street art e cinema.

Clownfish - bio

Clownfish nasce nel 2010 a Foggia, quando i musicisti Sergio Molinaro e Jacopo Dell’Anno, decidono di incontrarsi nell'anemone sotterraneo e di elettrificare i loro pensieri fondendoli con i suoni che circolano nell'atmosfera. Abbandonando l'idea di fare musica seriale sono emerse nuove pulsazioni e nuovi colori. INFO Sturm und Drang a cura di Art Motel con un testo di Annalisa Mentana presso Sharing Bistrot corso Giannone 120, Foggia.

17 dicembre 2022 ore 18.30 | OPENING Enzo Huracan Solo show ore 21.00 Clownfish dj set funk/hip hop/soul/electronica