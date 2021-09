Student Film Festival: ecco la Official Selection 2021

Sul sito www.foggiafilmfestival.it, sono disponibili i titoli dei cortometraggi finalisti che si contenderanno i riconoscimenti University Award, High School Award e gli eventuali riconoscimenti speciali.

La giuria di qualità del Foggia Film Festival, presieduta dall’attrice internazionale Violante Placido, premierà le migliori opere candidate dagli studenti iscritti alle Università, Accademie di Cinematografia e di Belle Arti, I.T.S. Istituti Tecnici Superiori e Scuole secondarie di II grado.

La 5^ edizione, diretta da Marina Elena Savino, si terrà in concomitanza con il Foggia Film Festival dal 14 al 20 novembre 2021, presso l’Auditorium Santa Chiara, dove sono attesi studenti filmmakers e rappresentanze dall’Italia e dall’estero.

Il claim di questa edizione è 'Visioni differenti', le opere filmiche in rassegna narrano tematiche di strettissima attualità, come ambiente, lavoro, parità di genere, legalità, integrazione, cultura della pace, della non violenza, della tolleranza passando per il contrasto ai fenomeni come l’omofobia, il bullismo e la violenza di genere.

Lo Student Film Festival è un luogo d’incontro e di confronto che si propone di dare visibilità ai prodotti audiovisivi realizzati dalle giovani generazioni, nel contempo si candida a divenire un’importante vetrina delle opere di qualità sul mondo socio-culturale, attraverso la proposta di proiezioni, incontri, dibattiti e programmi speciali dedicati al ‘cinema giovane’.

La kermesse è promossa e co-organizzata dal Centro di Ricerca Teatrale e di Cinematografia 'La Bottega dell’Attore' e Assessorato Cultura Città di Foggia, con il sostegno di Fondazione dei Monti Uniti di Foggia, Regione Puglia e Coop Alleanza 3.0 partner per i progetti sociali.