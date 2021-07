Torna il festival Stramurales: Stornara si conferma capitale della Street art

Torna per la quarta edizione Stramurales, il festival più contemporaneo di Puglia che ha colorato Stornara con 52 murales di artisti di fama internazionale.

Il festival, organizzato dall’associazione Stornara Life APS con la direzione artistica di Lino Lombardi, fotografo e grafico, si terrà dal 1° al 14 agosto 2021 a Stornara, cittadina in provincia di Foggia.

Scopo dell'Associazione è continuare il cammino già intrapreso di portare arte in un paese che ne era privo coinvolgendo i cittadini e che, grazie alle riuscite precedenti edizioni, ha reso lo Stramurales famoso a livello nazionale e non solo.

Obiettivo di quest’anno è aggiungere ai 52 murales già presenti, altre 23 opere di affermati artisti provenienti da ogni parte del mondo: Alaniz, Bastardilla, Chekos Art, Artez, Toni Espinar, Ericailcane, Leticia Mandragora, Kris Rizek, Manomatic, Mary Latronica, Nicola Ciarallo, Dimitris Taxis, Emily Ding, Andrea Tarli, The Gaetan, Devil, Lucio Ambrogetti, Lexus One, Alessandro Suzzi, Pisky, TMX art, Zip, Paolo Di Cataldo.

Domenica 1° agosto aprirà il festival un evento dedicato ai più piccoli: il “Laboratorio Street Art Baby”. Un momento in cui i bambini, guidati dalla docente Enza Rutigliano, vestiranno i panni degli artisti e potranno realizzare i loro capolavori.

Sabato 7 agosto, Trawellit organizzerà una caccia al tesoro a Stornara alla ricerca di dettagli e segreti per far scoprire i murales ai più piccoli, ma anche per divertire i grandi. I gruppi saranno autonomi e sarà possibile iniziare la caccia in qualsiasi momento tra le 10 e le 13 (ultima partenza del gruppo ore 12) e tra le 17.30 e le 20 (ultima partenza del gruppo ore 19). Il gruppo/famiglia si presenterà al punto di partenza presso la sede dell'APS Stornara Life dove riceverà le istruzioni e il materiale per l'attività. A tutti i partecipanti verrà fornito un Kit Caccia al Tesoro e un premio finale per tutti coloro che concluderanno l'attività.

Domenica 8 agosto, invece, si svolgerà la conferenza stampa in piazza Municipio. La manifestazione, che negli anni ha attirato tantissimi appassionati di street art e non solo, gode del Patrocinio del Comune di Stornara, del Teatro Pubblico Pugliese e viene realizzato dai volontari dell’Associazione Stornara Life anche con il sostegno di privati.

Come ogni anno, oltre a poter assistere agli artisti alle prese con la realizzazione delle opere, per tutta la durata del festival verranno organizzate visite guidate pomeridiane con prenotazione obbligatoria dalla startup innovativa Trawellit, che si è occupata anche di mappare tutti i murales di Stornara nell'omonima app gratuita.

La cittadinanza di Stornara è pronta ed aspetta con ansia di accogliere turisti e appassionati.