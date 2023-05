Stornarella, al 'Festival del pensiero' la prima edizione del premio 'Radici' a Violante Placido

Tutto pronto per la quinta edizione del ‘Festival del Pensiero’, ideato e realizzato dall’Associazione AttivaMente, che si terrà a Stornarella in due diversi momenti. Il tema di quest’anno è ‘radici’ e il primo weekend di appuntamenti sarà quello del 3 e 4 giugno con una serie di talk che vedranno arrivare nel piccolo centro Matteo Angioli, Antonio Laronga ed Emilio Casalini (sabato), Guido Saraceni, Marino Bartoletti, Isabel Russinova e Gene Gnocchi (domenica).

Durante gli incontri, che inizieranno alle 20.30, gli ospiti presenteranno le loro ultime fatiche letterarie. Sabato ci sarà anche l’attrice Violante Placido che riceverà il premio ‘Radici’.

“Il premio Radici è una novità che abbiamo voluto introdurre quest’anno – spiega Celestino Di Corato, portavoce di ‘AttivaMente’ – per dare un giusto riconoscimento a quelle personalità di alto profilo che non hanno mai perso il contatto con le proprie radici. In questo senso Violante Placido impersonifica in pieno lo spirito dell’iniziativa. Abbiamo pensato, altresì di invitare Luca Marsicovetere, anche lui figlio di questa terra, e vogliamo omaggiarlo per i grandissimi risultati ottenuti a livello nazionale ed europeo nella specialità dei 400 metri piani”.

Il secondo appuntamento è per il 24 e 25 giugno quando il tema verrà declinato in un grande evento enogastronomico di comunità.