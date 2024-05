A Stornarella la prima edizione del 'Bee Fest Memorial Giuseppe Mazzeo'

A Stornarella, lunedì 20 maggio alle 20 nel PArco San Francesco, appuntamento con la prima edizione del ‘Bee Fest’. Si tratta di un evento dedicato a Giuseppe Mazzeo, giovane chef e attivista titolare dell’agenzia ‘Bee Adv’ e scomparso prematuramente un anno fa. Il programma prevede buon cibo le ‘fritture al metro’ tanto care a Giuseppe. A chiudere il memorial ci sarà la musica di Erica Mou.

“In occasione della Giornata Internazionale delle api (giorno anche della scomparsa del giovane, ndr) daremo vita al ‘Bee Fest’ in suo onore. Giuseppe – spiegano gli organizzatori – era un amico, un fratello, un confidente, un creativo, un visionario, uno chef, un attivista, un ragazzo che merita tutto il nostro impegno per mantenere vive le sue idee e il suo spirito innovativo e cooperativo. Le api, simbolo di lavoro di gruppo, cooperazione e condivisione per un comune obiettivo, avevano un ruolo importante nella vita di Giuseppe. Le sue idee continuano a vivere attraverso di noi e questo evento sarà un modo per onorare la sua memoria e celebrare la sua eredità”.