Torna a Stornara il Festival del Rap: grandi ospiti e un messaggio di pace

Si terrà giovedì 7 dicembre lo 'Stornara rap'. L'evento avrà inizio a partire dalle ore 20 in piazza della Repubblica. La popolazione di Stornara coglie tale occasione per lanciare un messaggio di pace 'Rap against the war' è, appunto, il tema dell’evento al quale parteciperanno importanti artisti quali Giaime, Vega Jones, Nerone, Ensi, Extrapolo. Inoltre, ci sarà un contest a premi rivolto a giovani musicisti che partirà alle ore 16:00 presso l’area mercatale di Stornara. L’edizione 2023 è promossa dal Comune di Stornara in collaborazione con Arci Travel aps e il patrocinio della Regione Puglia Dipartimento del Turismo, ARET Puglia Promozioni e Teatro Pubblico Pugliese.