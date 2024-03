Aspettando 'Stramurales' gli artisti si incontrano per dare vita a nuove idee

Fervono i preparativi per il ritorno del festival ‘Stramurales’ di Stornara. Creato dall'associazione ‘Stornara Life APS’, è un evento tanto amato perché capace di celebrare l’arte urbana come mezzo per trasformare gli spazi pubblici in opere d’arte viventi, ma che – evidenziano gli organizzatori – rischia di perdere la sua connotazione originale se non viene sostenuto dalla comunità artistica locale. Per tale motivo le artiste e gli artisti di Capitanata, insieme a tutti quanti avranno voglia di partecipare, si incontreranno domenica 17 marzo alle 10 nella cittadina dei cinque reali siti per una visita guidata tra i murales e vivere un momento di confronto per far nascere iniziative volte a sostenere il festival.

“Il nostro impegno e la nostra partecipazione – dicono dalla APS – sono fondamentali per mantenere viva la visione di questo festival e per garantire che continui a essere un'opportunità per gli artisti di esprimere la propria creatività e per il pubblico di scoprire e apprezzare l'arte urbana”.

Per ulteriori informazioni contattare i numeri 3683638290 (Salvatore Lovaglio) – 3455948152 (Daniela d’Elia).