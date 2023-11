A Foggia un pomeriggio all'insegna dello sport per dire stop alla violenza

Prezzo non disponibile

Una serata di calcio e solidarietà per dire no alla violenza contro le donne. GIovedì 23 novembre il campetto oratorio della parrocchia Spirito Santo di via Nedo Nadi ospiterà una gara amichevole del Foggia Women 1987. L'evento, che ha il patrocinio di Uiltrasporti, servirà a sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne e sostenere l'operato dei Fratelli della Stazione, al quale sarà devoluto l'incasso della gara (5 euro a ticket).

Per info e prenotazioni: 388.4964262