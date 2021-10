'Stop omofobia', al via alla 'Dante Alighieri' di Lucera un ciclo di incontri promosso dal Rotaract Club

A partire da giovedì 28 ottobre, si terranno degli incontri di informazione e sensibilizzazione sul tema dell’omofobia destinati a tutti gli studenti delle classi terze e promossi dal Rotaract Club di Lucera, ideatore del progetto #STOPOMOFOBIA.

La paura e l’avversione nei confronti dell’omosessualità, della bisessualità e della transessualità si basa sul pregiudizio, e sfocia in atteggiamenti discriminatori, di rifiuto ed emarginazione verso gli omosessuali. Per promuovere nei ragazzi l’idea che il rispetto e la dignità della persona debbano prescindere dall’orientamento sessuale, la Scuola, nell’ottica di un sistema formativo integrato tra Scuola e Territorio, si impegna a promuovere azioni educative a sostegno dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Agli incontri, che si svolgeranno in presenza, in orario curricolare, interverranno, in qualità di relatori, la dott.ssa Tiziana Carella, psicologa e psicoterapeuta, da anni attiva nel sociale, che guiderà i ragazzi verso una conoscenza consapevole dei temi legati alla sfera della sessualità, la dott.ssa Rosa Pedale, presidente dell’associazione Agedo, e la signora De Spirito Maria Rosaria, le quali forniranno le loro testimonianze in qualità di madri di figli omosessuali, che hanno affrontato, non senza difficoltà, un arduo percorso che ha portato i loro figli ad acquisire consapevolezza del loro diverso orientamento sessuale. Gli incontri, come afferma il DS dell’Istituto, prof.ssa Francesca Chiechi, punteranno a promuovere nei ragazzi un’educazione al rispetto della individualità propria di ciascuno, anche di tipo affettivo e sessuale sostenendo, attraverso esempi tangibili, l’esistenza di un modello di famiglia in cui la diversità di orientamento sessuale dei propri figli non è più vissuta come motivo di vergogna, ma piuttosto come occasione di crescita personale e sociale, utile per tutelare quei diritti fondamentali di ogni essere umano.