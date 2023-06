Al Tennis Club evento benefico di raccolta fondi per gli stomizzati

Gli stomizzati italiani sono oltre 45.000, quelli pugliesi sono 2.026. Essere stomizzati – si legge sul sito dell’Associazione Pugliese Stomizzati – significa essere incontinenti 24 ore su 24 e vivere con apposite sacche adesive per la raccolta delle feci ed urine, tecnicamente denominate protesi. Hanno ovviamente bisogno di assistenza specifica e continua, anche psicologica dal momento che sono costretti ad affrontare anche i disagi legati al cambio di mansione o al licenziamento sul luogo di lavoro.

Proprio a loro sarà dedicata la serata di beneficenza che si svolgerà mercoledì 21 giugno al ‘Tennis Club’ di Foggia a partire dalle 21. Organizzata dall’associazione ‘Mille colori’, è una raccolta fondi per aprire a Foggia un ambulatorio per gli stomizzati e le loro famiglie a cura della A.STOM.APS e che – grazie alla partecipazione della Asl Foggia – erogherà un servizio ambulatoriale esterno in maniera tale da alleggerire i carichi degli ospedali. Ad allietare la serata ci sarà il comico barese Uccio De Santis e una parte del ricavato dell’evento servirà per il progetto.