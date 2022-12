Le stelle di Natale Ail tornano a colorare le piazze di Foggia e provincia

Sotto l'Alto Patronato del Presidente della Repubblica e con il Patrocinio della Provincia di Foggia,le Stelle di Natale AIL tornano a colorare di speranza le piazze di Foggia e provincia nelle giornate dell'8,9,10 e 11 dicembre. "L'obiettivo consueto è raccogliere sul territorio i fondi necessari per far crescere ricerca ed assistenza in tutta la nostra provincia.Lo scorso anno grazie alle donazioni dei nostri sostenitori è stato possibile erogare numerosi interventi tra cui il servizio di Counseling dedicato a pazienti e caregiver,lo sportello socio-sanitario, il sovvenzionamento e il rifinanziamento di un importante progetto di ricerca presso il servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale degli Oorr di Foggia,il lancio del programma di sensibilizzazione 'Teal 2.0' destinato agli studenti della nostra provincia e l'erogazione straordinaria di contributi speciali concepiti per il supporto di pazienti oncoematologici in gravi condizioni di indigenza economica del territorio. Inoltre l'emergenza bellica attuale ci ha visti in prima linea nei percorsi di cura e supporto assistenziale della popolazione ucraina.Grazie alle sinergie di sostenitori e volontari di Ail i pazienti oncoematologici ucraini rimasti in patria,hanno potuto beneficiare di protocolli chemioterapici e della somministrazione di emocomponenti", dichiara il dr.Ferrandina Presidente di Ail Foggia Odv ed Ematologo.

"L'attivazione delle cure domiciliari resta il nostro sogno più grande.Le cure palliative necessitano di spazi più ampi nel dibattito pubblico e privato e le scelte integrate,con il supporto degli Ets rappresentano le uniche strade percorribili" affermano i volontari di di Via Zuretti,31 sede storica di Ail Foggia e punto di aggregazione sociale di volontari e pazienti. Il costo della stella è di 12 euro: nonostante l’aumento generalizzato dei prezzi, Ail ha deciso di non incrementare questo valore, consapevole del difficile momento economico e certa di poter contare sempre sul supporto di chi non vuole far mancare aiuto e assistenza ai pazienti e alle famiglie.

Le sedi di Foggia presso le quali acquistare le Stelle Ail sono le seguenti: Corso vittorio Emanuele, Pronao Villa comunale (9.30-13.00 e 17.30-20.00) dall'8 all'11 dicembre, Sede Ail via Zuretti (Dalle 8.30 alle 13.00 e 17.30-20.00 dal 7 all’11 dicembre).

La distribuzione delle stelle continuerà dal 12 negli orari ordinari di apertura dalla sede- lunedì-martedì-mercoledì-venerdì dalle 8.30 alle 13.00 e il giovedì dalle 17.30 alle 19.30. Come ogni anno i referenti e volontari della provincia di Foggia provvederanno autonomamente alla pubblicizzazione e all'organizzazione dell'iniziativa nei propri comuni. Per ordinare le stelle: mail: foggiaail@gmail.com-0881.661096-3501627663 (solo whatsapp)