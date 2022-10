'Stele Daunie: racconti nella pietra', il nuovo laboratorio di archeologia per bambini al Museo del Territorio

Tornano i laboratori di archeologia per bambini della società Archeologica s.r.l. presso il Museo del Territorio di Foggia. Sabato 15 ottobre, Archeologica s.r.l. in collaborazione con il Polo Biblio-Museale di Foggia e il Museo del Territorio, propone il laboratorio 'Stele daunie: racconti nella pietra'.

Dopo una breve introduzione sulla storia e sul significato delle stele, reperti caratteristici dell'età daunia, i bambini impareranno a capirne le funzioni, riconoscerne gli elementi caratterizzanti, individuare gli elementi figurativi e i motivi decorativi più usati. Guidati da un archeologo e partendo dall’osservazione di esemplari rinvenuti nel territorio, si cimenteranno poi nella riproduzione personalizzata di una stele.

Il laboratorio è rivolto a bambini di età compresa tra i 6 e gli 10 anni.

Costo dell’attività 5,00 € pro-capite.

L'attività avrà inizio alle ore 17.00 presso il Museo del Territorio, via Arpi 155 - Foggia, e terminerà per le ore 18.30 circa. I genitori possono facoltativamente assistere al laboratorio.

Le prenotazioni OBBLIGATORIE devono pervenire esclusivamente attraverso la compilazione del form di Google.

Per informazioni:

archeologicasrl@gmail.com

tel. 329 9585536

Per garantire lo svolgimento delle attività in totale sicurezza, l’attività è rivolta ad un numero limitato di partecipanti, per cui è richiesta la prenotazione obbligatoria.

L’attività si considera confermata una volta raggiunto un numero minimo di prenotazioni.