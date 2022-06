'Summer show' in piazza Mercadante: Cerignola saluta l'inizio dell'estate e il ritorno alla normalità con musica e dj set

Musica e dj set per salutare l’inizio dell’estate. L’Amministrazione Comunale di Cerignola ha organizzato l’evento “Start Estate 2022”, previsto per domenica 19 giugno in Piazza Matteotti a partire dalle ore 22:00. Sarà ricco il cartello di appuntamenti varato dagli assessorati ai servizi sociali e alla cultura del Comune di Cerignola. Si parte con lo spettacolo “Summer show” di domenica prossima con la presenza di Steven Sale, Mauro dal Sogno, Angela Molinari e con la special guest Kira Kole DJ e il live sax della Joy Animation. Ma gli appuntamenti non finiscono qui.

“Sono partite in questi giorni e dureranno per l’intera estate le attività estive nei due centri diurni per minori presenti a Cerignola”, informa l’assessore alle politiche sociali e vicesindaco di Cerignola, Maria Dibisceglia, la quale informa di aver “stanziato delle somme per garantire l’apertura dei centri comunali tutte le mattine durante i mesi di giugno e luglio e l’apertura straordinaria dei centri nel mese di agosto per consentire ai tanti ragazzi che frequentano quei luoghi di trascorre l’estate all’insegna del gioco, dello sport e della socializzazione. Inoltre, nel mese di luglio, i bambini e ragazzi saranno accompagnati in colonia, per trascorrere delle giornate di mare”.

“Al momento - continua il vicesindaco Dibisceglia- sono 100 i ragazzi che usufruiranno del servizio, ma ho chiesto agli uffici dell’assessorato alle politiche sociali di impegnare ulteriori somme per consentire anche ai nostri cari anziani di trascorrere un’estate di serenità, soprattutto dopo questi due anni di pandemia che li hanno costretti in casa per paura del virus”.

“Infine, attendiamo le proposte pervenute a seguito dell’avviso pubblico, esteso all’intero ambito territoriale di Cerignola, per lo svolgimento di attività’ socio-educative e ludico-ricreative rivolte a minori di età compresa tra i 3 e i 17 anni”, dice Dibisceglia.

“Dopo due anni di ristrettezze dovute all’aumento dei contagi e – spiega il sindaco Francesco Bonito- dopo due anni di commissariamento del Comune di Cerignola, i nostri ragazzi e gli anziani possono finalmente tornare alla normalità. Gli assessorati ai servizi sociali e alla cultura stanno inoltre lavorando in stretta sinergia per la stesura di un ricco cartello di appuntamenti estivi estesi a tutta la cittadinanza: creare luoghi di aggregazione, di socialità, di cultura e di svago è l’obiettivo concreto che stiamo perseguendo”, conclude il sindaco Francesco Bonito.