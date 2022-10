Stagione di prosa del Teatro Giordano in 12 spettacoli: c'è anche Patty Pravo in concerto

Prenderà il via il 25 novembre la stagione di prosa 2022-2023 del Teatro Umberto Giordano di Foggia. La commissione straordinaria ha approvato il cartellone stilato dal Servizio Cultura diretto da Maria Concetta Valentino, che ha selezionato 12 spettacoli dal ventaglio di proposte del Teatro Pubblico Pugliese.

Si parte con Happy Next Alla ricerca della felicità, progetto del ‘ricercautore’ Simone Cristicchi che comprende anche un libro e un documentario. Andrà in scena venerdì 25 e sabato 26 novembre, tra canzoni, racconti e videoproiezioni.

Sabato 10 e domenica 11 dicembre arriva il giornalista, telecronista sportivo e storyteller Federico Buffa, in tournee con RivaDeAndrè Amici Fragili, produzione International Music and Arts, per la regia di Marco Caronna, che racconta l’incontro tra Faber e ‘Rombo di tuono’.

Il primo di due spettacoli fuori abbonamento è in programma il 17 dicembre, unica data: c’è Teo Teocoli, quest’anno in tour con uno show, ‘Tutto Teo’, che ripercorre tutte le tappe della sua lunga carriera.

Il 14 e 15 gennaio 2023 tocca a Gioele Dix con ‘La corsa dietro il vento’, viaggio teatrale che trae ispirazione dai personaggi e dalle atmosfere di Dino Buzzati. In scena con lui Valentina Cardinali.

Elledieffe, la Compagnia di Teatro di Luca De Filippo, figlio di Eduardo, oggi diretta da Carolina Rosi, porta in scena la commedia ‘Ditegli sempre di sì’, con la regia di Roberto Andò. Nel ruolo di Michele Murri c’è Tony Laudadio, la sorella Teresa è proprio Carolina Rosi. Sipario il 28 e 29 gennaio.

Il 9 e 10 febbraio andrà in scena Paradiso XXXIII di e con Elio Germano e Teho Teardo. Dai versi dell’ultimo canto della Divina Commedia di Dante Alighieri sgorgheranno musica e videoinstallazioni per avvicinarsi al mistero ricercato dal sommo poeta.

Nel cartellone c’è un altro evento fuori abbonamento: è il concerto di Patty Pravo, in programma il 18 febbraio 2023. Interprete di successi come ‘Pensiero stupendo’, ‘Pazza Idea’, ‘La Bambola’, ‘Ragazzo Triste’, nel 2022 ha lanciato il suo ‘Minaccia Bionda Tour’.

Il 25 e 26 febbraio, il Giordano si tinge di giallo con l’opera di Agatha Christie ‘Trappola per topi’ nell’adattamento di Edoardo Erba. Sul palco Lodo Guenzi.

‘Schiaparelli Life’ è, invece, lo spettacolo con Nunzia Antonino e Marco Grossi dedicato alla grande stilista del Novecento Elsa Schiaparelli. La regia è affidata a Carlo Bruni. Arriva a Foggia il 4 e 5 marzo.

Il 18 e 19 marzo c’è Giuliana De Sio, nell’adattamento teatrale del romanzo noir ‘La signora del martedì’. Di Massimo Carlotto, alla regia Pierpaolo Sepe.

Spazio alla danza sabato 1 aprile e domenica 2 aprile con tre grandi ballerini: Anbeta Toromani, Alessandro Macario, Amilcar Moret Gonzalez in ‘Preludes’, con musiche di Chopin, Debussy, Bach e Rachmaninov. Chiude la stagione il 15 e 16 aprile Giulio Scarpati in un adattamento di Eugenio Allegri della commedia di Carlo Goldoni ‘Il teatro comico’.

I prezzi di biglietti e abbonamenti della stagione teatrale 2022-2023 sono allegati alla delibera. Sono previsti biglietti ridotti per gli studenti fino a 18 anni e gli universitari. Per gli spettacoli di danza saranno concessi anche ai docenti e allievi di scuole di danza. Per i gruppi provenienti dalla scuola superiore e dalle scuole di danza saranno disponibili anche biglietti ridottissimi loggione a 10 euro.

Gli abbonamenti e i biglietti degli spettacoli fuori abbonamento saranno messi in vendita online e nei punti vendita Vivaticket a ottobre (non è ancora indicata la data). Saranno disponibili tre formule di abbonamento con due turni: ‘full a 10 spettacoli’ e due distinti pacchetti a 5 spettacoli.

Nel dettaglio, i costi dell’abbonamento full: poltrona e posto di palco numerato I e II fila 200 euro, ridotto 170 euro; posto di palco numerato III fila 150 euro, ridotto 140 euro; loggione posto unico 80 euro.

Pacchetto a 5 spettacoli Simone Cristicchi, Lodo Guenzi, Giulio Scarpati, Nunzia Antonino, Gioele Dix o pacchetto a 5 spettacoli Elio Germano, AnbetaToromani, Laudadio-Rosi, Federico Buffa, Giuliana De Sio: poltrona e posto di palco numerato I e II fila 115 euro, ridotto 105 euro; posto di palco numerato III fila 95 euro, ridotto 85 euro; loggione posto unico 50 euro.

Il costo dei biglietti per gli spettacoli in abbonamento è di 27 euro; ridotto poltrona e palco I e II fila 22 euro; posto di palco numerato III fila 20 euro, ridotto 17 euro; loggione posto unico 12 euro.

Per lo spettacolo fuori abbonamento di Teo Teocoli, poltrona e posto di palco I e II fila 32 euro, ridotto 27 euro; posto di palco numerato III fila 25 euro, ridotto 22 euro; loggione posto unico 18 euro.

Per il concerto di Patty Pravo: poltrona e posto di palco I e II fila 40 euro, ridotto 35 euro; posto di palco numerato III fila 32 euro, ridotto 30 euro; loggione posto unico 25 euro.