Al via la vendita degli abbonamenti alla nuova stagione teatrale del Giordano

Sarà aperta domani, martedì 1 novembre, alle 10, la vendita degli abbonamenti a 10 spettacoli della stagione di prosa 2022/2023 del Teatro Giordano di Foggia. Si potranno acquistare esclusivamente online e nei punti vendita del circuito Vivaticket. Sono previsti anche pacchetti per 5 spettacoli, che saranno messi in vendita esclusivamente online e nei punti vendita Vivaticket dalle 10 del 6 novembre. I biglietti dei singoli spettacoli in abbonamento e per lo spettacolo ‘Tutto Teo’ di Teo Teocoli, fuori abbonamento, si potranno acquistare dalle 10 del 16 Novembre online su www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket. I biglietti per il concerto di Patty Pravo si potranno acquistare dalle 10 del 5 dicembre online su www.vivaticket.com e nei punti vendita Vivaticket.

Dal 14 novembre è prevista l’apertura del botteghino per consentire l’acquisto degli abbonamenti, in particolare da parte degli insegnanti che vorranno utilizzare la carta docente. Il botteghino del Teatro Giordano sarà aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, e il martedì e il giovedì dalle 15 alle 17. Sarà inoltre aperto il giorno prima di ogni singola rappresentazione e il giorno di rappresentazione, a partire dalle 19. Si accettano pagamenti con carte di credito/bancomat.

La stagione teatrale allestita dal Comune di Foggia in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese prenderà il via il 25 e 26 novembre con il progetto ‘Alla ricerca della felicità’ di e con Simone Cristicchi. Sono dodici gli spettacoli previsti al Teatro Umberto Giordano. Rispetto alla prima formula della delibera della commissione straordinaria che ha approvato il cartellone, cambia la data del concerto di Patty Pravo - il suo tour ‘Minaccia Bionda’ farà tappa a Foggia il 10 marzo – e c’è Geppi Cucciari il 18 e 19 febbraio con ‘Perfetta’. La stagione si chiude l’1 e 2 aprile con Anbeta Toromani, Alessandro Macario, Amilcar Moret Gonzalez in “Preludes” e non ci sarà Giulio Scarpati.