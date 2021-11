Da Paolo Fresu a Baricco, la stagione del 'Giordano' in 16 spettacoli. A Foggia le leggende Pat Metheny e Stewart Copeland

Sono 16 gli spettacoli della stagione di prosa 2021-2022 del Teatro Umberto Giordano di Foggia, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Si parte il 27 e 28 novembre con il Tango Macondo di Paolo Fresu e Ugo Dighero.

Sono previste due date per ciascuna rappresentazione ad eccezione dei concerti di Pat Metheny, icona della chitarra jazz contemporanea, e dell'ex batterista dei Police Stewart Copeland, gli appuntamenti del gran finale. Nessuna replica anche per lo spettacolo di Alessandro Baricco.

Lo scorso 4 novembre, su input del dirigente Carlo Dicesare, la commissione straordinaria ha approvato il cartellone, frutto della scelta operata vagliando le proposte del Teatro Pubblico Pugliese, di cui il Comune di Foggia è socio.

A causa dell'emergenza sanitaria, sette spettacoli della stagione 2019-2020 non sono andati in scena e alcuni sono stati recuperati nel nuovo cartellone, come il recital Piano Poetry di Sergio Cammariere (19-20 febbraio 2022), Comincium di Ale e Franz (17-18 marzo 2022), Alessandro Haber in Morte di un commesso viaggiatore (30-31 marzo 2022), il teatro danza di Daniel Ezralov con Open (aprile 2022), e Alessandro Baricco in Novecento, a giugno in una data ancora da definire.

Considerati i nomi di grande richiamo e le importanti compagnie, a Palazzo di Città sono convinti che il cartellone possa riscuotere un successo analogo a quella dell'ultima stagione. In più, c'è la grande voglia di tornare a teatro.

Il 4 e 5 dicembre, Aldo Cazzullo conduce il pubblico alla scoperta di Dante assieme a Piero Pelù sul palco: è A riveder le stelle; l'11 e 12 dicembre arrivano al Teatro Giordano Nancy Brilli e Chiara Noschese con la commedia Manola, tratta dall'omonimo best seller di Margaret Mazzantini; il 19 e 20 dicembre andrà in scena il teatro danza con Elisa Barucchieri e la compagnia Resextensa in 'Non tutti sanno che...'.

Il 12 e 13 gennaio tocca a Rocco Papaleo con Peachum - L'opera da tre soldi; il 19 e 20 gennaio sarà la volta di Massimo Dapporto e Antonello Fassari con lo spettacolo Il delitto di via dell'Orsina; il 2 e 3 febbraio ci sarà Arturo Cirillo con Orgoglio e pregiudizio; Sergio Rubini porta a Foggia il suo Ristrutturazione l'1 e 2 marzo; il 21 e 22 aprile, la compagnia Malalingua porta in scena Il colloquio.

L'attesissimo concerto fuori abbonamento di Pat Metheny, saltato nel 2020 per la pandemia da Covid19, sarà recuperato domenica 8 maggio 2022. È fuori abbonamento anche il concerto di un'altra leggenda, Stewart Copeland, ma la data deve essere ancora definita.

Il costo della stagione di prosa organizzata con la collaborazione del Teatro Pubblico Pugliese prevede una quota a ripiano a carico del Comune di Foggia, che può variare a consuntivo, pari a 219.141,88 euro, la metà già impegnata per gli spettacoli della precedente stagione di prosa che non sono andati in scena a causa della pandemia.