Stagione concertistica 'Suoni del Sud': servizio navetta gratuito per gli abbonati di Lucera

Da Lucera al Teatro Giordano di Foggia e ritorno in pullman gratis per assistere a tutti gli appuntamenti della Seconda stagione concertistica della ICO “Suoni del Sud”. L’iniziativa prevede che, oltre all’acquisto del regolare abbonamento alla platea o ai palchi per seguire i 16 eventi in programma da marzo a dicembre 2023, non ci siano costi aggiuntivi, purché si raggiunga il numero minimo di 28 abbonati affinché il servizio navetta possa attivarsi. La partenza è stabilita alle ore 19.00 da Lucera (Porta Troia, con fermata in Via Fiume), l’arrivo è a pochi metri dal Teatro Giordano e il rientro è a fine concerto.

“L’Istituzione concertistica orchestrale, la prima in assoluto espressa dalla Provincia di Foggia, si apre ancora di più al territorio – spiega Libera Granatiero, presidente dell’Associazione ‘Suoni del Sud’ – con un’iniziativa che vuole coinvolgere in maniera sostenibile Lucera e i Monti Dauni. Crediamo che si tratti di un’occasione unica di cui approfittare, considerato che non c’è alcuna maggiorazione rispetto al prezzo dell’abbonamento a una stagione accattivante e di elevato livello artistico. Il messaggio che vogliamo mandare è: rilassatevi e godetevi la musica, che al viaggio pensiamo noi!”. “La scelta è caduta su Lucera per la sua lunga e importante tradizione concertistica – dichiara Gianni Cuciniello, responsabile di ‘Suoni del Sud’ - alimentata per quasi 40 anni con spirito di abnegazione e puro mecenatismo dalla professoressa Elvira Calabria e dalla sua famiglia, insieme al direttore artistico Francesco Mastromatteo e al consulente artistico Enzo Mastromatteo.

Consapevoli del patrimonio musicale e culturale coltivato dagli Amici della Musica, lanciamo questa nostra proposta con l’augurio che presto riapra al pubblico la Sala Paisiello, cuore pulsante della classica in città, auspicando future e proficue collaborazioni”. Il debutto della Seconda Stagione è fissato per il 3 marzo, alle 20.30, con “Dalla Quinta al Quinto”, concerto che vedrà impegnati in due capolavori di Beethoven l’Orchestra Ico “Suoni del Sud”, diretta da Benedetto Montebello, e il solista Benedetto Lupo, pianista di fama internazionale. Seguiranno altri 15 eventi con affermati artisti della musica classica, elettronica e contemporanea, come Fabrizio Meloni, primo clarinetto del 'Teatro alla Scala', Francesco Di Rosa, primo oboe dell’Orchestra “Accademia di Santa Cecilia”, e Silvia Mezzanotte. Spazio anche alla lirica con 'Madama Butterfly', al balletto con 'Lo Schiaccianoci', agli omaggi a Lucio Battisti e Franco Califano, a cui si aggiungono le magiche melodie del mondo Disney in occasione del centenario. La Seconda stagione concertistica è organizzata dall’Ico 'Suoni del Sud' in collaborazione con il Teatro 'Umberto Giordano' e il Conservatorio di musica Giordano, con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia e del Comune di Foggia. La direzione artistica è affidata ad Ettore Pellegrino, mentre il direttore stabile è Benedetto Montebello

. Per informazioni, si può telefonare al 324.5912249, scrivere a orchestrasuonidelsud@gmail.com oppure consultare il sito www.suonidelsud.com.