'Libera Foggia dalla mafia': una staffetta social per rinvigorire l'impegno e spezzare le catene del giogo mafioso

Una 'staffetta' social per inondare la città di proposte e riflessioni per liberare la città di Foggia dal giogo della mafia. E' l'iniziativa proposta dal presidio di Libera Foggia 'Nicola Ciuffreda e Francesco Marcone', che intende sfruttare i canali social per veicolare un messaggio di anti-mafia sociale, positivo e propositivo.

"All’indomani dell’operazione Decima-bis, che ha messo in luce la pervasività della 'Società foggiana' e ne ha colpito la struttura con l’arresto di vari esponenti, e in seguito all’ennesima bomba esplosa nelle notti foggiane, siamo tutti chiamati ad interrogarci su quello che sta accadendo in città e sul nostro futuro", spiegano in una nota stampa.

"Le indagini hanno dimostrato una volta di più la capacità della mafia foggiana di inquinare l’economia e di infiltrarsi nelle vite di ciascuno di noi, condizionandole e facendoci vivere nella paura. Nello stesso tempo, l’impegno degli inquirenti ha inferto un duro colpo alle organizzazioni criminali".

"Le forze dell’ordine e la magistratura stanno facendo la loro parte. Ma tocca anche a noi, in continuità con la mobilitazione del 10 gennaio scorso e di tutti i percorsi precedentemente intrapresi, ribellarci alla violenza mafiosa e accrescere la nostra consapevolezza. Il nostro ruolo di cittadini attivi ci impone di sostenere chiunque contrasti le mafie e mantenere accesi i riflettori su questa battaglia quanto mai urgente", continuano.

"Per questo, come presidio di Libera Foggia abbiamo pensato di stimolare un confronto che porti ad una maggiore consapevolezza e che tenga vivo il nostro impegno. Siamo consapevoli delle difficoltà derivanti dalla situazione epidemiologica e crediamo quindi che, se non possiamo incontrarci e manifestare fisicamente il nostro dissenso alle mafie, possiamo però riflettere sulla situazione criminale della nostra città e su come liberarci dal giogo mafioso".

"Proponiamo allora alle associazioni, alle scuole e ad ogni cittadino di partecipare alla nostra campagna social 'Libera Foggia dalla mafia': ciascuno è invitato a riflettere su cosa sia la mafia foggiana, su cosa significhi vivere in una città piegata dal pizzo, dall’usura e dalle bombe e soprattutto su cosa ciascuno di noi possa fare per combattere la mafia, provando ad immaginare una città senza la presenza opprimente della criminalità organizzata".

"L’esito di questa riflessione deve essere tradotto in pensieri, video, disegni e qualsiasi altra forma creativa ed essere poi pubblicato sui social con l’hashtag #liberafoggiadallamafia. Tutti i contributi dovranno essere pubblicati il 10 gennaio 2021. Attraverso i canali social di Libera Foggia condivideremo i contributi e, in un secondo momento, organizzeremo un dibattito per riflettere insieme su ciò che è emerso. Anche in questo momento di insicurezza - concludono - è fondamentale fare la propria parte per costruire una città migliore. Insieme possiamo farcela".