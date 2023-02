In Biblioteca il premio 'Spracspeicher', iniziativa culturale che promuove la lingua e la poesia tedesca

Venerdì 3 febbraio 2023, alle ore 10.00, presso l'Auditorium della Biblioteca di Foggia la Magna Capitana avrà luogo l’esposizione e la presentazione dei lavori finali realizzati dagli studenti dei licei linguistici della provincia e dell’Univeristà di Foggia nel corso del progetto "Sprachspeicher - tesauro letterario della lingua tedesca". Seguirà nel pomeriggio della stessa giornata la valutazione e premiazione degli elaborati da parte di una giuria esterna, che si terrà presso gli spazi del polo bibliomuseale La Magna Capitana.

Il progetto, ideato dall'Associazione Culturale Italo-Tedesca Grimm aps, ha come punto di partenza un'antologia di duecento poesie in lingua tedesca, dalle origini fino al Novecento, raccolte dal poeta tedesco Thomas Kling (1957-2005) e pubblicate nel 2001 sotto il titolo Sprachspeicher: termine che fa riferimento al valore della poesia come memoria culturale collettiva e patrimonio linguistico da conservare. Da qui la proposta dell’ACIT Grimm di coinvolgere gli studenti di tedesco in un laboratorio linguistico, svoltosi da ottobre 2022 a gennaio 2023, avente come obiettivi primari la lettura e lo sviluppo di un approccio creativo alla poesia in lingua tedesca.

I lavori di interpretazione e traduzione individuali e/o collettivi, frutto delle attività svolte dai una settantina di ragazzi nell’ambito del progetto, saranno esposti e presentati alla cittadinanza durante una mostra dedicata all’antologia di Kling. Successivamente, la giuria composta da Beatrice Occhini (ricercatrice e docente a contratta di Letteratura Tedesca presso l' Università di Salerno), Daniela Allocca (scrittrice e curatrice di progetti italo-tedeschi tra altri per il Goethe Institut di Napoli), Matteo Iacovella (traduttore e docente a contratto di Letteratura Tedesca presso l'Università la Sapienza di Roma), Johanna Schellnock (lettrice madrelingua tedesca presso l'Università l'Orientale e l'Università Suor Orsola Benincasa di Napoli) e Franco Piemontese (insegnante di lingua tedesca in pensione), sceglierà un vincitore tra i liceali e uno tra gli studenti universitari.

Il premio consisterà in un viaggio di studio di tre giorni da Foggia a Düsseldorf/Neuss da realizzarsi tra il 26 marzo e il 2 aprile 2023, e includerà, oltre a una visita guidata presso l’archivio di Thomas Kling, anche una visita al museo d’arte contemporanea Insel Hombroich e alla colonia artistica Raketenstation, ex base militare della Nato.

Il progetto “Sprachspeicher” ha ricevuto il patrocinio morale dell'Ambasciata della Repubblica Federale di Germania di Roma, che lo ha inserito nel programma delle iniziative dell'anno della lingua tedesca 2022 ParlJAmo Tedesco!, ed è svolto in collaborazione con l’archivio Thomas Kling e la Rakentenstation Neuss, con il Dipartimento di Studi Umanistici dell'Università di Foggia e con il Polo biblio-museale di Foggia “La Magna Capitana”.

Per ulteriori informazioni, è possibile contattare direttamente l’ACIT Grimm tramite la sua pagina facebook.