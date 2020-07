Aperisushi al Lunarossa: special guest Dj Amorhouse

Giovedì 23 Luglio presso la discoteca Lunarossa a Foggia, è in programma l'aperisushi. Ospite speciale, dj Amorhouse, from Df Disco e Baia delle Sirene.

Per Info e prenotazione Nico 328.9595266. Attenzione ingresso gratuito per tutti ma con prenotazione obbligatoria. Menu sushi alla carta (scegli quanto ne vuoi) by Sayuri. Special Wine calorosa by Borgo Turrito Wines