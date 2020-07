“SottoCasa', il laboratorio teatrale gratuito under 35 a cura del Teatro della Polvere

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Creare ponti tra le periferie per riqualificarne il valore comunitario attraverso la pratica artistica. È questa la finalità di 'SottoCasa', il laboratorio teatrale gratuito under 35, in programma dal 31 luglio al 9 agosto 2020 a Sant’Agata di Puglia. 'SottoCasa' è un progetto a cura del Teatro della Polvere, organizzato in collaborazione con il Comune di Sant’Agata di Puglia e ospitato all’interno del progetto 'SopraSotto. Teatri di periferia', sostenuto attraverso l’avviso pubblico 'Periferie al centro', intervento di inclusione culturale e sociale della Regione Puglia - Assessorato all’Industria Turistica e Culturale e Assessorato al Bilancio e programmazione unitaria, Politiche Giovanili, Sport per tutti e coordinato da Teatro Pubblico Pugliese. «Il teatro riparte dalla periferia perché le opportunità possono essere colte anche non andando lontano, nelle grandi città, ma stando 'SottoCasa'», afferma Marcello Strinati del Teatro della Polvere, che aggiunge: «Siamo felici di poter attuare questo progetto che è rimasto sospeso a causa della pandemia. Porteremo una formazione di alta qualità teatrale in questo suggestivo borgo che è dominato dal maestoso Castello Imperiale, arroccato sul punto più alto del paese».

E proprio nel Castello si svolgerà, a partire dal 31 luglio, il laboratorio 'SottoCasa' rivolto agli under 35, ossia ai giovani adulti che avranno l’opportunità di comunicare ed esprimere le proprie emozioni attraverso l’interpretazione e la drammatizzazione di personaggi teatrali. Il laboratorio verterà su uno scambio continuo e ininterrotto tra il proprio io intimo e l’arte. Nella prima parte, attraverso il training fisico e sensoriale, si lavorerà sul rilascio delle tensioni corporee, sulla riscoperta dei sensi, sull’ascolto di sé e di tutto ciò che è intorno: le persone, gli oggetti e tutto quello che è presente in scena, nella vita. Un percorso nel quale scoprire le potenzialità espressive del proprio corpo e della propria voce, seguendo con fiducia tutti gli impulsi che organicamente nascono e lavorando sul fluire di questi, senza interruzioni e censure, abituandosi alla spontaneità. Nella seconda fase gli allievi si approcceranno alla parola, ad una prima analisi organica del testo, alla preparazione per la scena e al lavoro sul personaggio. Gli appuntamenti in programma sono otto (31 luglio e 1, 2 , 3, 4, 6, 8, 9 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18). Durante il laboratorio si lavorerà alla performance finale 'Radici nelle mura', una visita guidata teatralizzata al Castello, in programma il 9 agosto. L’evento permetterà ad adulti e bambini di andare alla scoperta delle radici della storia della città, attraverso un viaggio lungo centinaia d’anni, dai bizantini fino agli aragonesi. A guidare il percorso saranno due operatori didattici che permetteranno ai partecipanti di interagire con alcuni personaggi e archeologi legati alla storia di Sant’Agata di Puglia che racconteranno, da testimoni diretti, episodi poco noti o curiosità sulla città. Un modo per i giovani abitanti e i loro accompagnatori di riscoprire e valorizzare il proprio passato e per i turisti di entrare a far parte delle vicende di una Comunità. Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle regole per la sicurezza in materia di contenimento del Covid 19. Informazioni e prenotazioni sul sito del comune di Sant'Agata, tel 0881.984007.