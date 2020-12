Ecco 'Sos Natale', l'avventura di Floppy e Fausto nel corto natalizio di Rio Bo

"Ogni anno, il 24 dicembre, la nostra libreria ha il piacere di offrire uno spettacolo teatrale alle bimbe e ai bimbi della nostra città, con diverse repliche e un grande riscontro".

Un 'regalo' che la pandemia e le conseguenti restrizioni non renderanno possibile in questo disgraziato anno che volge al termine. Eppure, il libraio Stefano Consiglio, titolare della libreria per ragazzi Rio Bo, ha pensato bene di trasformare la privazione in una nuova possibilità. Così è nato 'Sos Natale', un piccolo cortometraggio pubblicato ieri sulla pagina Facebook di Rio Bo, realizzato dall'attore Umberto J. Contini con la regia di Niki Dell'Anno.

Protagonisti sono Floppy e Fausto, due pupazzi della libreria che incontrano un altro pupazzo barbuto che credono sia Babbo Natale. Da lì la storia prenderà delle pieghe inaspettate, tra colpi di scena e momenti di puro divertimento.

"Un modo per permettere ai nostri piccoli clienti di stare in nostra compagnia, nonostante tutto", ha spiegato Consiglio.