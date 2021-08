"Songs for Africa", la musica d'autore a San Nicandro con Chiara Raggi e Sasà Calabrese

“Songs for Africa” è il titolo dell’evento dedicato alla musica d’autore con Chiara Raggi e Sasà Calabrese, che si terrà presso “Masseria Vocale” a San Nicandro Garganico lunedì 9 agosto a partire dalle 20:30.



La serata è organizzata da “Missione Africa”, una onlus che opera da diversi anni in Kenya e, soprattutto, in Benin dove è ormai collaudata una sinergia con le autorità locali che favoriscono l’attuazione delle numerose progettualità poste in essere dall’associazione.



Attraverso questo evento, l’associazione mira a divulgare, anche attraverso le testimonianze di chi proviene dalla missione, le molteplici attività che svolge in Benin e, soprattutto, a sensibilizzare i partecipanti sui temi delle adozioni a distanza e del sostegno a donne e bambini in difficoltà.



Sono tantissimi i bambini che, grazie al sostegno economico a distanza, stanno frequentando la scuola. Ma c’è bisogno di rilanciare dato che, a causa della crisi economica che attanaglia il nostro Paese, le adozioni a distanza hanno subito un pesante contraccolpo.



Molte le attività che coinvolgono le donne, impegnate nella lavorazione del burro di karite, all’interno di un laboratorio realizzato dall’associazione – che si punta ad ampliare – e che viene successivamente spedito in Italia per essere trasformato in prodotti per la bellezza. Sarà quindi possibile acquistare questa tipologia di prodotti nel corso della serata. Il ricavato aiuterà a sostenere la cooperativa, composta da sole donne, che si occupa della lavorazione del burro di karite.



Altra attività meritoria è quella volta a limitare il fenomeno delle “spose bambine”.



Grazie al lavoro dell’associazione, le donne possono contare anche su un presidio sanitario per partorire in sicurezza. Ambulatorio che funge anche da pronto soccorso e luogo di cura per le ragazze che hanno subito mutilazioni genitali. Una struttura che ha tuttavia necessità di interventi di manutenzione e ampliamento.



Per ulteriori e più dettagliate informazioni e per partecipare all’evento – che si terrà nel pieno rispetto delle disposizioni anti-Covid – è possibile contattare il 3286715345 oppure il 3272056780