Skylab, Pink floyd lovers band

Venerdì 7 aprile, aerata musicale dedicata ai Pink Floyd con gli Skylab.

La tribute band di Manfredonia, attiva dal 2014 e attenta alle sonorità del leggendario gruppo, in occasione del 50esimo anniversario della sua pubblicazione nel 1973, eseguirà l’intero album 'The Dark Side of the Moon', oltre ad una selezione di brani tra i classici dei Pink Floyd. L’ingresso è libero per i soci, è previsto un contributo d'ingresso di 3 euro per non soci.