Simone Cristicchi inaugura la stagione teatrale al 'Giordano' con 'Alla ricerca della felicità'

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Prende il via il 25 e 26 novembre alle 21 al Teatro Umberto Giordano, con lo spettacolo di e con Simone Cristicchi, “Alla ricerca della felicità”, la stagione teatrale 2022/2023 del Comune di Foggia, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. I biglietti dello spettacolo saranno in vendita a partire dalle ore 10 del 23 Novembre.

L’attore, scrittore e cantautore romano, attraverso la filosofia, la meditazione e la fede, ci parla della bellezza, della vitalità, del tempo, del senso di appartenenza e di comunità, di musica e di storie. Un percorso in sette parole chiave - attenzione, lentezza, umiltà, cambiamento, memoria, talento, noi - in cui trovano spazio canzoni, aneddoti, racconti e interviste, che ci accompagna nella sorprendente scoperta del senso profondo di questa ricerca per ciascuno di noi.