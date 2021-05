L'esperimento del foggiano Luca Cicolella: ecco 'Showtime', la serie tv che finisce a teatro

Si parte con la riapertura dei teatri e non è un caso. Cicolella, attore e regista foggiano, e Igor Chierici, attore e regista genovese, hanno scelto di creare un percorso che parta dalla serie tv, strumento che molto ci ha tenuto compagnia negli ultimi mesi, per accompagnare e riportare la gente a teatro

Mettere insieme appassionati di serie tv e amanti del teatro, portare i primi tra le poltrone rosse e incollare i secondi allo schermo. Sembra impossibile, ma sta per accadere grazie a Showtime, la prima serie tv con epilogo a teatro. L’idea è del foggiano Luca Cicolella e del collega Igor Chierici, ideatori, produttori e attori di un progetto che sta già facendo molto parlare di sé.

Showtime racconta la storia di Adrian, un giovane uomo albanese disposto a tutto per vendicare l’onore della sua famiglia attraverso la gjakmarrja, la vendetta di sangue prevista dal Kanun, antico codice di diritto consuetudinario ancora in uso in alcune zone del suo Paese. Suo fratello Arber è stato assassinato in Italia da Vittorio, facoltoso e noto imprenditore, che viene scagionato per legittima difesa: Arber era un ladro che si era introdotto nella sua proprietà, aggredendolo.

Adrian sostiene motivazioni differenti sull’accaduto e quindi sull’innocenza del fratello, vittima a suo dire di ingiustizie e razzismo da parte di Vittorio. Adrian rapisce Filippo, noto influencer e figlio di Vittorio, costringendolo a dire la verità e ammettere la colpevolezza del padre in diretta nazionale, prima di giustiziarlo per attuare la vendetta trasversale. Ma proprio mentre il crudo confronto si consuma davanti a migliaia di spettatori del web, Filippo, ormai alle corde, rivela ad Adrian la ancor più torbida e sconvolgente verità sull’accaduto, che cambierà ogni prospettiva.

Al centro della vicenda, quindi, una storia tutta da scoprire andando a ritroso nelle vite dei protagonisti. Ma anche onore, vendetta, rapporto con i social media. Un modo nuovo, originale di portare sul piccolo schermo e poi in scena temi forti e di appassionare il pubblico.

Showtime parte con la riapertura dei teatri e non è un caso. Luca Cicolella, attore e regista foggiano, e Igor Chierici, attore e regista genovese, hanno scelto di creare un percorso che parta dalla serie tv, strumento artistico che molto ci ha tenuto compagnia negli ultimi mesi, per accompagnare e riportare la gente a teatro.

Quando e come è finalmente detto: la serie Showtime è già acquistabile su Happyticket.it, mentre i biglietti dello spettacolo sono disponibili su teatronazionaledigenova.it. La serie tv, composta da 5 puntate che costituiscono il prologo della storia, sarà disponibile dal 15 maggio; lo spettacolo sarà invece in scena al Teatro Nazionale di Genova dal 25 al 29 maggio. Inoltre, per chi non potrà essere a teatro, sarà possibile acquistare e vedere l’epilogo della serie in streaming, quindi la registrazione live dello spettacolo, dal 30 maggio.

Il progetto è sposato e supportato dagli attori più importanti del panorama ligure: il Teatro Nazionale di Genova, che ha scelto di inserire Showtime nel suo cartellone per la nuova stagione teatrale, e Primocanale, tv locale che trasmetterà la serie per intero dal 20 maggio.

Chierici e Cicolella sono oramai noti, principalmente a Genova, ma anche nel resto d’Italia, per i loro spettacoli innovativi e di successo. Tra i più importanti quelli che ogni anno popolano l’isola delle chiatte del Porto Antico di Genova durante il Sea Stories Festival come “La leggenda di Moby Dick”, “Ulisse”, “La leggenda del pianista sull’oceano” e molti altri. Showtime per loro è una grande sfida che sono pronti a vincere tornando, finalmente, a godere degli applausi del pubblico.

Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=cP7ggOq0IK0