La Settimana della Biodiversità in Puglia: il programma dal 16 al 21 maggio

Al via la Settimana della Biodiversità pugliese 2022: da oggi, lunedì 16, e fino a sabato 21 maggio, con un “fuori programma” il 22 maggio, tanti gli eventi in tutta la Puglia per celebrare un patrimonio inestimabile di antiche varietà e razze autoctone a rischio di estinzione, che sono il fondamento delle tradizioni e della storia rurale regionale. Il ciclo di appuntamenti è organizzato dalla Regione Puglia insieme al dipartimento di Scienze Agro-Ambientali e Territoriali (Disaat) dell’Università degli Studi di Bari, che ha coordinato le istituzioni scientifiche e universitarie coinvolte nel progetto.

Si parte oggi, 16 maggio, con una serie di approfondimenti: dalle ore 10 alle 13 il seminario, presso l’Auditorum Boccardi di Locorotondo, sul “Recupero, conservazione e valorizzazione della biodiversità”; a seguire il seminario “La Biodiversità è in/un gioco” che si terrà presso il Centro Congressi dell’Università del Salento – Campus Ecotekne a Monteroni di Lecce; una visita guidata agli orti medievali (i “Giardini della Grata”) con degustazione sul campo a Ostuni e, per concludere, una rilassante passeggiata tra colori e gusti dei fichi d’India biologici a Campi Salentina.

Per la seconda giornata del 17 maggio nel comune di Altamura si terranno le visite guidate al Centro Visite Pastori e Lupi; a Ruffano ci sarà l’escursione guidata alla scoperta dei luoghi dell'antica Foresta Belvedere; a Locorotondo si potrà vedere da vicino un alveare e a Tricase si imparerà a riconoscere alcune varietà orticole e le erbe spontanee di interesse alimentare e officinale.

Il 18 maggio presso il Museo Orto Botanico dell’Università di Bari ci sarà la mostra intitolata “L’importanza di essere diverso: la biodiversità vegetale”. Anche a Lecce un’altra mostra presso il Campus Universitario Ecotekne di Monteroni di Lecce. Nel pomeriggio a Bari, nell’Aula Magna di Agraria, verranno presentati e distribuiti i nuovi libri a tema biodiversità pugliese: “Registro Regionale Risorse Genetiche Autoctone” e “I Biopatriarchi di Puglia”. Contemporaneamente, a San Severo, la visita guidata presso l’azienda agricola Zilletta di Brancia vi porterà tra i grani antichi coltivati in biologico e moliti a pietra.

Il 19 maggio altri due straordinari eventi: a Martina Franca, la visita della Masseria Galeone e dell'annesso sito museale all’insegna del cavallo di razza Murgese; a Bari, presso l’Aula Magna di Agraria, l’evento “PATti chiari, tradizione lunga” dedicato ai Prodotti Agroalimentari Tradizionali della nostra regione, con la presentazione del sito www.patpuglia.it e del nuovo Atlante dei PAT Pugliesi. L’evento vedrà la partecipazione straordinaria di Eleonora Matarrese – La Cuoca Selvatica e si concluderà con la premiazione dei vincitori dei due ‘Concorsi della Biodiversità’: il concorso fotografico “Obiettivo Agrobioidiversità” e il concorso enogastronomico “Agrobiodiversità a Tavola”. Questo evento può essere seguito anche a distanza (con il link riportato nella locandina).

Il 20 maggio iniziano le Giornate della SBI-odiversità, tre giorni di attività online per farsi accompagnare nel mondo della Botanica. Nella stessa giornata di venerdì ci si potrà spostare a San Paolo Civitate alla scoperta della Fava Melonia e del Lupino Bianco del Tavoliere. E, per finire, nella serata Al To Kalò Fai di Zollino si potranno gustare tante prelibatezze tradizionali della Grecìa salentina.

Sabato 21 maggio a Orsara di Puglia ci sarà “La Cascata del Macinando”, un’escursione naturalistica tra querce, boschi e cascate per esplorare il ricco patrimonio ambientale dell’area. Anche un focus dedicato alla biodiversità zootecnica pugliese in località Alberobello presso Masseria La Badessa. A sera, si potrà raggiungere Manduria per scoprire il tesoro custodito nell’orto botanico regionale “pOrto Marina”.

La domenica 21 maggio, A conclusione di una Settimana per l’agrobiodiversità pugliese, sarà la volta del “Fuori programma”: a Guagnano con l’evento “A spasso nelle Terre del Negroamaro” e a Rutigliano le visite ai campi sperimentali dove, tra mandorli, grano e molto altro, si potranno scorie, da vicino, la variabilità genetica e le virtù della canapa.