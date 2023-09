Settimana della mobilità sostenibile: il calendario degli eventi in città

Una settimana di eventi e iniziative per sensibilizzare la città all’uso della bicicletta. È quanto succederà a Foggia dal 16 al 22 settembre grazie a ‘Cicloamici Foggia’ e ‘Funny Bike’ che hanno deciso di mettere in piedi un piccolo cartellone in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile.

Il primo appuntamento foggiano è in programma sabato 16 con un ciclogelato, ovvero una passeggiata in bici per raggiungere tutti insieme una rinomata gelateria foggiana e godere in questo scampolo d'estate di un ottimo gelato. Partenza alle 18 dal Teatro Giordano.

Domenica 17 tutti a Bari, utilizzando il treno per il capoluogo pugliese e proseguendo poi in bici fino alla Fiera del Levante il cui ingresso da alcuni anni è gratuito per chi arriva su due ruote. Per partecipare occorre inviare una mail all'indirizzo cicloamicifoggia@gmail.com oppure un messaggio al numero 3488822041.

Martedì 19 appuntamento con il ‘Bike to work’: le associazioni invitano tutti i lavoratori a raggiungere il proprio posto di lavoro in bicicletta e scattarsi una foto in bici taggando la pagina facebook ‘Cicloamici Foggia Fiab’ con #sem2023 e #biketowork.

Mercoledì 20 alle ore 18, presso Parcocittà, sarà organizzato un incontro aperto alla cittadinanza, e soprattutto a coloro che usano la bici o che vorrebbero usarla, per elaborare proposte da sottoporre ai candidati sindaco, in vista delle elezioni amministrative di ottobre. Inoltre, durante tutta la giornata Legambiente organizzerà ‘Giretto d’Italia’, una competizione tra Comuni con un check point pronto ad accogliere ogni ciclista urbano.

Giovedì 21 riprende l’iniziativa solidale ‘Ali a pedali’ che si svolgerà presso l'Istituto scolastico Pacinotti di Foggia. Volontari dell’associazione, grazie agli speciali ‘tandem dell’abbraccio’ pedaleranno insieme agli alunni della scuola. In serata, invece, è prevista la consueta e partecipata ciclopasseggiata Funny Bike, con partenza alle 20.30 dal teatro Giordano.

Venerdì 22 si chiude con il ‘Bike to school’ e l'invito ad alunni, docenti e personale scolastico a raggiungere la scuola in bici. Anche in questo caso i partecipanti potranno scattarsi una foto in bici taggando su Instagram ‘Funny Bike Foggia’ con #sem2023, #biketoschool e #istitutodiappartenenza.