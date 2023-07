Mafie e alleanze antimafia in Capitanata, se ne parla nella settimana della legalità

Al via domani 10 luglio la settimana della legalità organizzata dall’associazione ‘Giovanni Panunzio * Eguaglianza Legalità Diritti’ di Foggia. Fino al 15 luglio, quindi, sono previsti cinque incontri per parlare di mafie e alleanze antimafia in Capitanata.

Si parte lunedì 10 alle 18.30 presso la sede dell’associazione dove si terrà il primo incontro su ‘Ars gratia artis o arte engagèe: percorsi artistici e antimafia sociale a Foggia’ con gli interventi di Marcello Strinati (autore teatrale), Marianna Bonghi del ‘Teatro della Polvere’, Andrea Pontone di AVL, l’attore e regista Michele D’Errico, Pasquale Pilone del ‘Collettivo Mediante’ e il presidente dell'associazione ‘Giovanni Panunzio * Eguaglianza Legalità Diritti’ Dimitri Cavallaro Lioi.

Martedì 11 alla stessa ora e nella stessa sede ci sarà l’incontro dal titolo ‘Politiche sociali e socialità della politica a Foggia - un confronto dopo lo scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose’. Partecipano Valentina Scala, presidente ACLI Foggia e Dimitri Cavallaro Lioi. Mercoledì 12 è, invece, in programma l’appuntamento ‘Un'analisi storica e sociale della mafia a Foggia’ con Antonio Colasanto, autore del libro ‘Favugne’.

Il giorno successivo, giovedì 13 luglio, a partire dalle 9.30 sempre presso la sede associativa si terrà un seminario di approfondimento sul tema ‘L'alleanza tra istituzioni ed enti del Terzo Settore contro la mafia: l'esperienza della Consulta provinciale per la legalità di Foggia’ con gli interventi di Roberto Lavanna, sociologo e direttore del CSV Foggia e di Giuseppe La Porta, vicepresidente della Consulta Provinciale per la legalità di Foggia.

Venerdì 14 alle 18.30 si dialogherà sul tema ‘Il Comune di Foggia dopo lo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose. Buone prassi contro la mafia foggiana’. Con la giornalista Michela Magnifico ci sarà Rosa Menga, già parlamentare della XVIII legislatura. Cambio di location per l’ultimo incontro in programma sabato 15 luglio alle 18.30 presso la sede della Misericordia di Orta Nova. Gaetano Volpe della Misericordia di Orta Nova, Pasquale Pilone, del ‘Collettivo Mediante’, don Donato di Pietro della Parrocchia di Lourdes e Dimitri Cavallaro Lioi si confronteranno su ‘Bellezza e legalità contro la mafia in Capitanata: uno scambio di buone prassi nel Terzo Settore’.

Gli incontri rientrano tra le attività di ‘Giro di B.O.A. (Bellezza Organizzata Antimafia) – Il ponte solidale della Memoria’, progetto vincitore dell’Avviso ‘Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie’ della Regione Puglia.