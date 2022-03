'Servo di scena' al Teatro Verdi con Maurizio Micheli

Ancora un appuntamento con la stagione teatrale 2021/2022 organizzata dal Comune di San Severo – Assessorato alla Cultura, in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese.

Sabato 12 marzo, al Teatro Comunale Giuseppe Verdi (porta ore 20,30, sipario ore 21,00), ‘Servo di scena’ con Geppy Gleijeses, Maurizio Micheli, Lucia Poli.

Inghilterra, 1940: un gruppo di vecchi attori si prodiga a tenere alto il morale degli inglesi e porta in giro nei teatri il repertorio di Shakespeare, recitando persino sotto gli allarmi aerei. Il capocomico di questa compagnia, un attore anziano e stanco, ormai sul viale del tramonto, ma capriccioso, dispotico e vanitoso, continua a recitare perché è la sua unica ragione di vita: sostenuto dal suo "servo di scena", Norman che in realtà gli fa da segretario, consigliere, suggeritore, amico e lo difende persino dall'invadenza altrui, oltre che spronarlo quando si avvilisce... Considerata una delle commedie più importanti del Novecento, racconta la giornata “finale” di un attore, un grande interprete di “Re Lear” sulla scena, ma nella vita seduttore invecchiato. Lo affianca un “servo di scena” – aiutante, vestiarista tuttofare – che rappresenta l’irrazionalità dell’amore, della tenacia, della dedizione. Tutto questo mentre le bombe tedesche stanno martorizzando le città inglesi nel ’42. È un grande inno all’amore per il teatro, all’illusione che la civiltà possa sconfiggere le forze oscure della guerra che incombe tutto intorno… oggi come ieri.

BIGLIETTI: PLATEA € 30, PALCHI 1 e 2 fila € 25, PALCHI 3 fila € 20, LOGGIONE € 15.

I biglietti sono in vendita presso il botteghino del Teatro Comunale Verdi tutti i giorni ore 10.30/12.00 - ore 18.00/20.00.

INFO E CONTATTI Teatro Comunale Verdi - Corso Vittorio Emanuele – SAN SEVERO - tel. 0882.339641.